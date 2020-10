Obdachlosigkeit – Ein Problem nicht nur in der Stadt

Gut ein Jahr lang hat sich Caritas-Mitarbeiterin Gabriele Wawrok um Obdachlose in den Städten Donauwörth und Nördlingen gekümmert. Sie hatte eine Teilzeitstelle, knapp zehn Stunden, bezuschusst von der Stadt Donauwörth.

Schon bald war ihr klar, das reicht nicht aus. Während es in den Städten Donauwörth, Nördlingen und Rain Notunterkünfte für Obdachlose gibt, gibt es so etwas in den Dörfern nicht. Die Kommunen sind zwar verpflichtet, obdachlose Bürger unterzubringen, Möglichkeiten aber gibt es kaum. Zur Not dient dann ein Bauwagen als Unterkunft. Zimmer in Pensionen oder gar Notwohnungen gibt es nur selten.

Jeden Tag mindestens ein neuer Fall

35 Fälle hat Gabriele Wawrok seit dem 1. Oktober dazubekommen – pro Tag also mehr als einer. Noch haben die meisten von ihnen ein Dach über dem Kopf. Ziel der Sozialarbeiterin ist es, frühzeitig einzugreifen, um zu verhindern, dass sie obdachlos werden.

Oft seien die Menschen einfach überfordert mit den vielen Papieren, Formularen, unbezahlten Rechnungen. Wenn dann der Termin der Zwangsräumung vor der Tür stehe, lasse sich kaum mehr etwas machen. Deshalb bittet sie, sie frühzeitig zu informieren. Nachbarn, die sehen, dass der Briefkasten überquillt oder Vermieter, die merken, dass der Mietrückstand immer höher wird, sollten sich melden. "Wir wollen frühzeitig die Zwangsräumung verhindern, dass die Leute in ihren Wohnungen bleiben können", sagt die 40 Jährige. "Wir verhandeln mit den Vermietern, suchen den Grund: Warum kommt es zu Zwangsräumungen? Unsere Schuldnerberatung kann helfen, manchmal kann man Wohngeld beantragen." Dafür aber braucht sie Zeit. Ist die Zwangsräumung angeordnet, ist es meist schon zu spät.

Bezahlbare Wohnungen sind Mangelware

"Ich habe eine Wohnung für Sie gefunden – Sie können aus dem Obdachlosenheim ausziehen" – diese frohe Nachricht würde Gabriele Wawrok gerne öfter verkünden. Genau ein Mal ist ihr das jetzt gelungen, seit Juli 2019.

Und das, obwohl sie wöchentlich mehrmals die Wohnungsanzeigen durchgeht und mit Maklern telefoniert. Wenn es überhaupt freie Wohnungen gibt, ist meist die Miete zu hoch. Hörten die Vermieter außerdem, dass der zukünftige Mieter derzeit im Obdachlosenheim untergebracht ist, lehnten sie in der Regel ab. Einmal hat sie jetzt Glück gehabt: Die erste Wohnung, die sie auf dem freiem Wohnungsmarkt gefunden hat, bekommt eine 62 Jahre alte Frau. Ein gutes halbes Jahr hat sie in der Donauwörther Obdachlosenunterkunft gewohnt.

Treffen kann es jeden

Ihren Namen will sie nicht sagen. Die 62-Jährige hat vor ihrem psychischen Zusammenbruch jahrelang in einer Kanzlei als Anwältin gearbeitet. Dann kam ein schwerer Schicksalsschlag. Sie wurde depressiv, war unfähig, irgendetwas zu tun. Sie habe ihre Rechnungen nicht mehr bezahlt, der Strom sei ihr abgestellt worden, ihr Vermieter habe sie rausgeworfen. Hilfe bekam sie bei der Caritas in Donauwörth, noch am Abend hat Gabriele Wawrok sie in ein Zimmer in der Notunterkunft in Donauwörth gebracht. Die 62-Jährige ist froh darüber, ein Dach über dem Kopf gehabt zu haben, trotzdem sei die Situation für sie in dem halben Jahr hier nicht einfach gewesen.

"Bedrückend. Die Stimmung, würde ich meinen, ist bedrückend. Weil man immer das Gefühl hat, wenn man gesehen oder erkannt wird, und die wissen, dass man in der Obdachlosenunterkunft ist, dass man so gering gesehen wird. Jetzt komme ich mit Hilfe der Caritas wieder in eine ganz normale Mietwohnung. Das ist phantastisch. Es ist wieder das Gefühl, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das macht viel aus, wo man wohnt. Das glaubt man gar nicht, wie viel das doch bewirkt."

Wohnungen für Mütter mit Kindern gesucht

Besonders dringend bräuchte Gabriele Wawrok Wohnungen für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern. Aktuell hat sie fünf entsprechende Anfragen.

Für eine von ihnen hat sie jetzt eine Wohnung gefunden. Die Caritas hat ein Haus in Donauwörth gekauft, eine Wohnung darin wird eine Mutter mit ihrem zwei Wochen alten Baby beziehen. Von dem Vater ihres Kindes hat sich die 24-Jährige schon während der Schwangerschaft getrennt, ist dann bei ihrem Bruder in der Nähe von Donauwörth untergekommen. Es habe Streit gegeben, auch mit seiner Frau: Zwei Wochen vor dem Entbindungstermin hätten die beiden sie hinausgeworfen. Untergekommen ist sie in der Donauwörther Obdachlosenunterkunft. Aber, sagt die junge Mutter, das sei kein Ort für kleine Kinder. Deshalb ist sie froh, dass sie noch diese Woche umziehen wird, in die kleine Wohnung.

Vier andere Mütter warten noch. Da die Miete vom Jobcenter übernommen würde, sei die Finanzierung nicht das Problem, so Gabriele Wawrok. Nur – es gibt einfach kaum freie Wohnungen.

Corona verstärkt die Problematik

Durch die andauernde Corona-Pandemie wird die Problematik noch verstärkt: Gabriele Wawrok hat einige "Klienten", wie sie die Menschen nennt, um die sie sich kümmert, die in den vergangenen Monaten ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind und demzufolge Schwierigkeiten haben, ihre Miete zu bezahlen. Andere waren als Zeitarbeiter beschäftigt, ihre Wohnungen wurden über die Firmen anmietet. Fällt bei ihnen der Job weg, haben sie gleichzeitig auch keine Wohnung mehr.

Dazu kämen Familienstreitigkeiten, berichtet die Sozialarbeiterin: Gerade auf dem Land wohnten Kinder auch als Erwachsene manchmal noch bei ihren Eltern. Während der schwierigen Zeit der Corona-Ausgangsbeschränkungen sei man "viel aufeinander gehockt". Es habe Streit gegeben, auch häusliche Gewalt sei ein Thema. Das habe teilweise soweit geführt, dass Menschen ihre Wohnung verloren haben.

So sind die Obdachlosenunterkünfte im Landkreis weitgehend belegt, die Frauenhäuser voll. Und bei alldem ist sich die Sozialarbeiterin sicher: Sie kennt noch lange nicht alle Betroffenen. Die Dunkelziffer sei weit höher.