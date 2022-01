Obdachloser: "Ich wüsste nicht, wo ich sonst hinkönnte"

Morgens um halb zehn Uhr öffnet die Nürnberger Wärmestube in der Nähe des Hauptbahnhofes ihre Pforten. Die zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ganztags warmes Essen an die Bedürftigen aus, das sie über einen Caterer beziehen. Damit wollen sie obdachlosen Menschen in Nürnberg eine gute Versorgung bieten.

75 Prozent der Klienten sind geimpft

Vor der Corona-Pandemie sind mehr als 200 Mahlzeiten am Tag an Obdachlose ausgegeben worden. In den Räumen herrschte damals reges Treiben. Seit dem Ausbruch des Coronavirus ist das nicht mehr denkbar. Aktuell dürfen nur noch 20 Personen gleichzeitig in der Wärmestube sein. Rein darf nur, wer getestet, genesen oder geimpft ist. Auch die meisten Besucherinnen und Besucher der Wärmestube seien geimpft, erzählt Einrichtungsleiterin Manuela Bauer. Ihr zufolge verhält es sich "im Grunde wie mit dem Bundesdurschnitt. Also wir haben eine Impfquote von ungefähr 75 Prozent."

Zeitliche Beschränkung in der Nürnberger Wärmestube

Vor allem im Winter sei die Situation für die Obdachlosen belastend, meint Bauer. "Es ist eine sehr harte Situation, weil die Einrichtung eigentlich den Sinn hat, dass sich die Menschen ganztags hier aufhalten können." Derzeit jedoch dürfen die Besucherinnen und Besucher nur zum Essen und kurzen Aufwärmen vorbeikommen. Die zeitliche Begrenzung ist notwendig, damit allen Obdachlosen ein Essen angeboten werden kann. Für die Wohnungslosen heißt das aber, dass sie alle anderen Angebote, wie beispielsweise das Duschen, nicht wie gewohnt nutzen können. Die Menschen hätten sich an die Situation gewöhnt und gelernt, damit umzugehen, meint Bauer. Dennoch gebe es auch viel Frustration.

"Die Menschen am Rand der Gesellschaft merken schon deutlich, dass sie noch mehr abgehängt sind als üblich." Manuela Bauer, Leiterin Wärmestube Nürnberg

"Daheim bleiben" für Obdachlose nicht möglich

Wegen Omikron und anderer Corona-Virusvarianten kommt es derzeit immer wieder zu Einschränkungen im öffentlichen Leben. Bürgerinnen und Bürger sind angehalten, Kontakte zu reduzieren, im Homeoffice zu arbeiten und am besten zu Hause zu bleiben. Das ist für wohnungslose Menschen nicht möglich. "Man kann halt einfach nicht Zuhause bleiben, wenn man kein Zuhause hat", sagt Bauer ernüchtert. Zudem seien die Kontakte, die die Besucher der Wärmestube auf der Straße hätten, auch häufig die einzigen Kontakte der Obdachlosen. "Da kann man sich nicht distanzieren", meint Bauer.

Obdachloser dankbar für Angebot der Wärmestube

Auch deswegen sei die Wärmestube vor allem in der Corona-Zeit eine wichtige Anlaufstelle, erzählen Besucher der Wärmestube. Ihre Namen wollen sie nur ungern in den Medien lesen. Zu hoch sei die gesellschaftliche Stigmatisierung. Ein Obdachloser unterstreicht im BR-Interview aber die Wichtigkeit der Einrichtung.

"Ich wüsste in Nürnberg nichts anderes, ich hätte keine Idee, wo ich sonst hinkönnte." Obdachloser und Besucher der Wärmestube

Der Mann ist einer von rund 300 Obdachlosen in Nürnberg, die regelmäßig die Angebote der Wärmestube nutzen.

2.000 Menschen in Nürnberg von Obdachlosigkeit bedroht

Laut offiziellen Angaben sind rund 2.000 Menschen in Nürnberg von Obdachlosigkeit betroffen. Wer kein Dach über dem Kopf hat, dem fehlen oft die selbstverständlichsten Dinge: eine heiße Dusche und eine Tasse Kaffee am Morgen, eine warme Mahlzeit am Abend. Und genau deswegen wird die Wärmestube auch trotz aller Corona-Einschränkungen weiter die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft empfangen. Einrichtungsleiterin Manuela Bauer fordert aber auch die Zivilgesellschaft auf, auf diese Menschen zu achten. Wir alle seien angehalten, nicht "achtlos an jemanden vorbeizugehen", sondern zumindest zu schauen, "ob derjenige tatsächlich etwas braucht, in Not oder ob er freiwillig in der Situation ist."