vor 30 Minuten

Obdachlosenunterkunft: Mann hat sich nicht selbst angezündet

Ein 21-jähriger Mann verursachte vergangene Woche in der Obdachlosenunterkunft in Regen einen Brand. Die aktuellen Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige seine Kleidung doch nicht selbst in Brand gesetzt hatte.