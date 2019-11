22.11.2019, 16:12 Uhr

Obdachlose können nun ganzjährig in Bayernkaserne übernachten

In München gibt es heute mehr als drei Mal so viele wohnungslose Menschen wie vor zehn Jahren. Künftig können Obachlose ganzjährig den "Übernachtungsschutz" in der ehemaligen Bayernkaserne nutzen.