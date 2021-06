Regelmäßiges Impfangebot für Würzburger Obdachlose

Jeden Donnerstag können sich nun Obdachlose in Würzburg in der sogenannten "Wärmehalle", die in der Posthalle nahe des Hauptbahnhofs eingerichtet ist, gegen Corona impfen lassen. Das gab die Würzburger Christophorus-Gesellschaft von Caritas und Diakonie am Dienstag bekannt. Eigentlich sei eine bestehende Krankenversicherung notwendig für die Corona-Impfung: "Im Impfzentrum in der 'Wärmehalle' ist das nicht nötig. Hier können sich auch Menschen impfen lassen, die, warum auch immer, gerade keinen Krankenversicherungsschutz haben", heißt es von den Verantwortlichen der Christopherus-Gesellschaft.

Testlauf erfolgreich abgeschlossen

Die Christopherus-Gesellschaft bietet seit Juli 2020 ein Medizinisches Projekt rund um Corona an. Bislang wurden Arzt-Sprechstunden für Obdachlose organisiert – und nun eben auch Corona-Impfungen. Das Team gibt nun auch Informationen rund um die Corona-Impfung, bespricht den Aufklärungsbogen, will Ängste nehmen und sich darum kümmern, dass die ausgemachten Impftermine auch eingehalten werden. Es sei auch bereits ein "Testlauf" für die Impfungen durchgeführt worden: An zwei Donnerstagen wurden jeweils sechs bis acht Menschen geimpft, hieß es auf BR-Anfrage. Da diese Impfungen angenommen werden, werde es dieses Angebot nun donnerstags regelmäßig geben. Der Normalbetrieb der "Wärmehalle" soll neben den Impfungen weiterlaufen.

Medizinische Beratung in der Posthalle bis November gesichert

Wie lange das Impfangebot besteht, hänge vom Bedarf und auch von der Zahl der Impfdosen ab. Anmeldungen für die Impfung sind über persönlichen Kontakt mit Verantwortlichen der "Wärmehalle" und der Obdachlosenunterkunft in Würzburg möglich. Das Projekt wird laut den Verantwortlichen noch bis November vom Bayerischen Sozialministerium gefördert und habe inzwischen auch anderweitig viele Unterstützer – darunter auch Ärzte, die sich ehrenamtlich in der 2Wärmehalle" engagieren.

Seit Januar "Wärmehalle" in der Posthalle

Die "Wärmehalle" in der Würzburger Posthalle wurde Anfang Januar 2021 eröffnet. Dort werden Mahlzeiten, Heißgetränke und Gespräche für Wohnungslose angeboten. Entstanden ist das Projekt im Sommer 2020 im Arbeitskreis "Menschen ohne Wohnung" gemeinsam mit dem Sozialreferat der Stadt Würzburg. Denn Cafés, Büchereien und Geschäfte in der Innenstadt hatten im Winter wegen des Lockdowns lange geschlossen. Die Folge: Menschen ohne Wohnung hatten keinerlei Möglichkeit, sich aufzuwärmen oder in Kontakt zu treten.