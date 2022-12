Obdachlose in der Kälte - wie kann geholfen werden?

Kältebusse bieten Erstversorgung, können jedoch keine Transportdienste leisten

Hilfsstellen wie Suppenküchen, Notunterkünfte für Obdachlose oder Kältebusse gibt es in vielen bayerischen Städten. Auch in Nürnberg fährt ein Kältebus abends die Straßen ab und versorgt Obdachlose mit warmen Speisen und Getränken, wasserfesten Planen oder Campingkochern. Ebenso wie in München können die Ehrenamtlichen des Nürnberger Kältebusses jedoch keine Fahrdienste in Notunterkünfte anbieten.

In Augsburg sieht es ähnlich aus. Sobald die Temperaturen ab November unter null Grad Celsius fallen, fährt der Kältebus des SKM (Katholischer Verband Soziale Dienste) öffentliche Plätze in der Stadt an und verteilt warme Getränke, Schlafsäcke oder Winterkleidung. Außerdem werden aufgefundene Personen an die Übergangswohnheime vermittelt. "Wir rufen in solchen Fällen die Polizei, die die Obdachlosen bei Bedarf in die Unterkünfte bringt", so eine Mitarbeiterin des Augsburger Kältebusses auf BR-Anfrage.

Mehr Bedürftige in Bayern, darunter viele Menschen aus der Ukraine

Wohnungs- und obdachlose Menschen sowie Bedürftige stehen gerade vor einem harten Winter. Laut Verena Zillig von der Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern haben sich bei den Anlaufstellen wie Wärmestuben oder Tafeln zuletzt immer mehr Menschen gemeldet. Dies hänge vermutlich mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den enormen Preissteigerungen zusammen, so die Einschätzung der Stiftung. Zudem seien unter den Hilfesuchenden viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet seien.

Wie viele Obdachlose es derzeit überhaupt in den bayerischen Städten gibt, ist unklar. Das Münchner Sozialreferat schätzt die Zahl der Obdachlosen im Stadtgebiet auf etwa 550. Für sie unterhält die Landeshauptstadt Anlaufstellen, Essensangebote und Kleiderkammern. Zudem gibt es in der Stadt zahlreiche ehrenamtliche oder kirchliche Hilfsangebote, wie die Obdachlosenhilfe des Klosters St. Bonifaz. Auch auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-Kaserne im Stadtteil Freimann können Obdachlose schlafen und duschen.

Wohnungslos waren nach Angaben der Stadt München zuletzt knapp 8.900 Menschen - dazu zählen auch Kriegsgeflüchtete. Der Krieg in der Ukraine habe zu einem deutlichen Anstieg der Wohnungslosenzahl geführt, teilte ein Sprecher des Sozialreferats mit. Die Betroffenen seien teils in der städtischen Wohnungslosenhilfe untergebracht, andere lebten in dezentralen Unterkünften, Gemeinschaftsunterkünften oder Einrichtungen von Hilfsverbänden.

