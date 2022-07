"Obadoba": Gipfeltreffen der Weltreligionen im Allgäu

"Obadoba", auf über 1.700 Metern, bietet an diesem Sonntag das Fellhorn im Allgäu Raum für Begegnung und Austausch zwischen den Weltreligionen. Unter dem Motto "Frieden & Zukunft - Bedeutung des interreligiösen Dialoges" treffen sich am 9. und 10. Juli Vertreterinnen und Vertreter des Christentums, Islams, Judentums, Buddhismus, Hinduismus und Bahaitums und sprechen miteinander. Neben dem Gipfeltreffen auf dem Fellhorn gibt es bereits am Samstag ein vielfältiges interreligiöses Programm in Kempten.

Das Treffen der Weltreligionen ist prominent besetzt: Mit dabei sind unter anderen der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Augsburger Bischof Bertram Meier sowie der Penzberger Imam und Vorsitzende des "Münchner Forums für Islam" Benjamin Idriz. Neben verschiedenen Gesprächsrunden und Symposien stehen auch Workshops zu Yoga, QiGong oder Meditation auf dem Programm.

Einzigartiger Ort für Austausch

Es ist bereits das zweite Treffen der Weltreligionen im Allgäu. Bereits 2019 waren zum Gipfeltreffen auf dem Fellhorn laut Veranstalterangaben rund 250 Menschen gekommen: "Bei super schlechtem Wetter." In diesem Jahr rechnen sie mit etwa 500 Teilnehmenden am Sonntagvormittag auf der Mittelstation. Neben musikalischen Einlagen erwarten die Gäste Texte, Segen sowie Gebete aus den verschiedenen Weltreligionen.

Ins Leben gerufen wurde das Gipfeltreffen von den Allgäuer Unternehmern Michael Lucke und Stefan Topp. "Wir wollten einen Raum schaffen, in dem sich alle Weltreligionen austauschen können, dafür sind unsere Berge so einzigartig", so Michael Lucke gegenüber der Allgäuer Zeitung. Und Stefan Topp ergänzt: "Der zweite wesentliche Impuls für die Veranstaltung ist, dass wir nur Frieden auf dieser Welt herstellen können, wenn wir ein Miteinander der Kulturen und Religionen schaffen."