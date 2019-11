20.11.2019, 18:45 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

"Obdachlosenhilfe Bayern" gegründet

Eine neue Stiftung soll in den kommenden zehn Jahren Projekte gegen Obdachlosigkeit in Bayern fördern. Mit insgesamt fünf Millionen Euro wird die Stiftung ausgestattet. Ministerpräsident Söder hat die Gründungsurkunde in Augsburg unterzeichnete.