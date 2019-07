OB Wolbergs bleibt straffrei: Emotionale Reaktionen auf Urteil

Joachim Wolbergs hat nach der Urteilsverkündung sehr emotional auf die Fragen der Journalisten reagiert. "Klarer geht es nicht", sagte der vorläufig suspendierte Oberbürgermeister von Regensburg. "Wer jetzt immer noch behauptet, ich sei ein korrupter Politiker, der muss sich gelegentlich die Frage stellen, was da eigentlich los ist", so Wolbergs.

"Ich bin behandelt worden wie ein Stück Scheiße", so Wolbergs' Resümee nach Ermittlungen, Untersuchungshaft und neun Monaten Prozess. Der Vorwurf richtet sich gegen die Staatsanwaltschaft, der Wolbergs stets vorgeworfen hatte, Entlastendes ignoriert zu haben. Die Richterin pflichtete Wolbergs in ihrer Urteilsverkündung an dieser Stelle bei. Die Wirtschaftsstrafkammer hat Wolbergs in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen, allerdings von einer Strafe abgesehen. Von allen anderen Anklagepunkten wurde Wolbergs freigesprochen.

Wolbergs-Anwalt: Staatsanwaltschaft zu Recht kritisiert

Der Verteidiger von Joachim Wolbergs, Rechtsanwalt Peter Witting, sprach von einem "Fast-Freispruch". "Ich bin beeindruckt von der klaren und deutlichen Art der Urteilsbegründung", so Witting. Das Gericht habe "überdeutlich gemacht, dass das 'gerade noch so' eine Verurteilung war. Und dass es eigentlich nur daran hängt, dass die höchstrichterliche Rechtsprechung den Anschein der Käuflichkeit schon genügen lässt".

"Das, was das Gericht gemacht hat, ist ein verheerendes Zeugnis für die Staatsanwaltschaft." Peter Witting, Anwalt von Joachim Wolbergs

Die Kritik der Richterin habe sich die Staatsanwaltschaft völlig zu Recht anhören müssen, so Witting. "Das, was hier gelaufen ist, war dramatisch fehlerhaft, und von Anfang führungslos, und von Anfang an völlig daneben."

Baldige Rückkehr ins Amt ungewiss

Witting kündigte an, sofort Kontakt mit der Landesanwaltschaft aufzunehmen, die Wolbergs wegen der Ermittlungen vor knapp zweieinhalb Jahren vorläufig seines Amtes als Oberbürgermeister enthoben hatte. Ob Joachim Wolbergs jetzt schnell zurück ins Rathaus kann, ist laut Witting aber unsicher: "Das Problem dieses Verfahrens ist, dass wir weitere Anklagen haben, und dass die Suspendierungsverfügung natürlich auch insoweit erweitert worden ist." In einem anderen Verfahren gibt es nach wie vor den Vorwurf der Bestechlichkeit gegen Wolbergs. "Dieser Vorwurf ist genauso Unsinn wie das, was die Staatsanwaltschaft hier beantragt hat mit vier Jahren und sechs Monaten", erklärte Witting. Dass das Urteil von dieser Haft-Forderung so weit entfernt liege, sei ungewöhnlich.