15.03.2020, 20:55 Uhr

OB-Wahlen: Erste Ergebnisse aus Bayerns größten Städten

Bei der Münchner Oberbürgermeisterwahl liegt SPD-Amtsinhaber Reiter klar vorne, muss aber wohl in die Stichwahl. In Nürnberg sind die Kandidaten von CSU (König) und SPD (Brehm) quasi gleichauf, in Augsburg führt CSU-Kandidatin Weber deutlich.