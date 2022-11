OB-Wahl in Frankfurt: Grüne für Manuela Rottmann als Kandidatin?

Die Findungskommission der Frankfurter Grünen hat die fränkische Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann als Oberbürgermeisterkandidatin für Frankfurt vorschlagen. Das hat der Parteivorstand am Dienstag mitgeteilt. Manuela Rottmann, die für die Landkreise Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld im Bundestag sitzt, ist derzeit parlamentarische Staatssekretärin im Bundeslandwirtschaftsministerium.

Rottmann kennt Frankfurter Terrain

Die endgültige Entscheidung über ihre Kandidatur trifft die Parteibasis des grünen Kreisverbands am kommenden Samstag. Der neue Oberbürgermeister von Frankfurt wird im nächsten Jahr am 5. März gewählt. Die 50 Jahre alte Juristin und gebürtige Würzburgerin war von 2006 bis 2012 Umweltdezernentin in Frankfurt und zuvor Sprecherin der Frankfurter Grünen. Sie selbst hat sich noch nicht zur Kandidatur geäußert. Der bisherige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) war am 6. November bei einem Bürgerentscheid abgewählt worden. Feldmann steht derzeit wegen Vorteilsnahme vor Gericht.