vor 10 Minuten

OB-Wahl in Dinkelsbühl: Kandidat per Annonce gesucht

Zwar steht die nächste Kommunalwahl erst 2020 an, doch schon jetzt scheint es in Dinkelsbühl einen Mangel an Kandidaten zu geben. Die Oppositionsparteien im Stadtrat zumindest suchen per Anzeige nach Bewerbern.