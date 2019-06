OB Ulrich Maly: Warum es die SPD heute noch braucht

Michael Reiner, BR-Studio Franken: Die SPD gibt derzeit wirklich kein gutes Bild ab. Schafft sie sich damit denn selber ab?

Ulrich Maly: Nein, das glaube ich nicht. Wir sind ungefähr 160 Jahre alt und wurden schon oft totgesagt, mehrfach verboten. Und die eine oder andere Spaltung haben wir auch schon hinter uns. Insofern glaube ich das tatsächlich nicht, aber wir sind in einer ernsthaften Krise. Das sieht man an den Wahlergebnissen eher noch wie an den personellen Diskussionen. Insofern ist der Rücktritt von Frau Nahles ein Ereignis, aber nicht der Grund dafür, dass man sagt: Wir sind im Moment nicht besonders gut in der Performance.

BR-Studio Franken: Warum braucht es denn die SPD heute überhaupt noch? Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte, mit denen man künftig punkten muss?

Ulrich Maly: Ich denke, wir haben ein paar programmatische Defizite. Das ist auch bekannt. Wir diskutieren das ja nach jedem schlechten Wahlergebnis. Nur fehlt es letztlich immer an der Umsetzung. Ein Defizit ist sicherlich das Thema Ökologie. Das hat man den Grünen überlassen, die ja irgendwo in ihrer Entstehungsgeschichte zumindest Fleisch vom Fleische der SPD sind. Obwohl Ökologie eigentlich auch ein klassisches Gerechtigkeitsthema ist. Da muss ich doch nicht die Schöpfung berufen, um mich um Ökologie zu kümmern. Wenn Sie aus dem Fenster schauen, wo die armen Leute in der Stadt wohnen und wo die, denen es besser geht, wohnen, dann sehen Sie auch hier, dass das Thema saubere Luft, Ökologie, Straßenlärm ein sehr intensives Gerechtigkeitsthema ist, also ein Kernthema der SPD. Wir sind nicht erkennbar bei der Digitalisierung. Wir tragen manchmal noch ein Staatsverständnis aus den 70er-Jahren in uns: Sozialdemokrat ist Weltmeister im Zwangsbeglücken, wir wissen immer, was für die Menschen gut ist, bevor sie es selber wissen. Ich glaube, dass auch solche Stilfragen eine Rolle spielen. All diese Dinge muss man komplett unabhängig von der Frage bearbeiten, wer gerade Vorsitzender ist, um die Sexyness oder die Coolness wiederzukriegen, die eine fortschrittliche Partei braucht, um auch die Massen zu mobilisieren.

BR-Studio Franken: Mit dem Thema soziale Gerechtigkeit kann man derzeit nicht mehr so richtig punkten. Was muss sich denn programmatisch ändern?

Ulrich Maly: Wir wissen aus Umfragen, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass das Soziale in der Marktwirtschaft, dieses eigentliche Urversprechen der Bundesrepublik, verloren zu gehen droht oder verloren gegangen ist. Es gibt viele, die sich als Verlierer und abgehängt fühlen. Nicht nur die Hartz-IV-Empfänger, sondern durchaus auch die Mittelschicht. Gerechtigkeitsfragen sind immer Fragen, die die Menschen bewegen. Das wird auch bleiben. Es wird auch neue Ungerechtigkeiten geben. Wie gehen wir um mit den Big-Data-Firmen, die keine Steuern zahlen, obwohl sie hier Geld verdienen? Was macht die Digitalisierung mit den Abhängigkeitsverhältnissen der Arbeitsgesellschaft? Darauf müssen wir Antworten geben. Die Gerechtigkeitsfrage ist nicht mehr die Robin-Hood-Frage: Der aufrechte Sozialdemokrat reitet durchs Land, raubt es den Reichen und verteilt es an die Armen. Sondern es ist die Frage, wie wir künftigen – durch das Netz vielleicht viel filigraneren – Abhängigkeitsverhältnissen begegnen können und trotzdem die Rechte der Menschen stärken. Also davon ist nichts veraltet.

BR-Studio Franken: Blick auf das nächste Jahr, dann sind Kommunalwahlen: Die CSU hat vorgegeben, jetzt auch die ganzen roten Rathäuser zu stürmen, speziell in Franken. Wie will die SPD diese Bastion verteidigen?

Ulrich Maly: So wie wir es immer gemacht haben: Wir haben in aller Regel immer auf Berühmtheiten aus Berlin verzichtet und uns sozusagen selbst programmatisch aufgestellt. Auf der kommunalen Ebene hat man die Gelegenheit, den Menschen zu zeigen, was es bedeutet, SPD-Grundwerte in praktische Politik zu übersetzen. Man sieht draußen an den Kindergärten, an den Schulinvestitionen, an den Investitionen im ÖPNV, von was wir glauben, was die richtige Politik ist. Insofern haben wir schon eine Geschichte zu erzählen, an der nichts falsch geworden ist. Zugegeben, auch bei uns ist ein Generationswechsel vielleicht nicht falsch – ich habe ja erklärt, dass ich nicht mehr weitermache nach 18 Jahren. Junge Leute haben andere Anforderungen an Politik als meine Generation und es gibt zwei junge Kandidaten, die zumindest jetzt bekannt sind. Einer von uns und einer von der CSU. Es verspricht einen Generationswechsel und es verspricht interessant zu werden, aber verloren geben wir die Großstädte noch lange nicht.