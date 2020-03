Reiter in München vor Wiederwahl, CSU-Erfolg in Nürnberg

Im Münchner Stadtrat stellt die SPD zwar hinter Grünen und CSU nur noch die drittstärkste Kraft, doch SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter wird wohl klar im Amt bestätigt werden: Bei der Stichwahl liegt er nach Auszählung von 636 der 1.001 Bezirke mit 71,4 Prozent deutlich vor CSU-Herausforderin Kristina Frank (28,6 Prozent). Das Endergebnis wird in der Landeshauptstadt erst am Montag feststehen.

Die Stichwahlen auf BR24: Live ab 18.00 Uhr

CSU holt OB-Posten in Nürnberg

In der einstigen SPD-Hochburg Nürnberg feiert dagegen die CSU: Deren Kandidat Marcus König setzte sich laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis mit 52,2 Prozent gegen seinen SPD-Kontrahenten Thorsten Brehm (47,8 Prozent) durch. Der langjährige Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) war nicht mehr angetreten.

SPD-Kandidat Brehm sagte im BR Fernsehen, das Ergebnis sei "bitter für mich und die Nürnberger Sozialdemokratie". CSU-Chef Markus Söder freute sich auf Twitter über einen "tollen Erfolg". Der designierte Oberbürgermeister König sagte im BR, er werde nun sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen in Nürnberg Gespräche führen, um "eine breite Mehrheit im Stadtrat zu erreichen.

Augsburg erstmals mit einer Frau an der Spitze

Auch in Augsburg war mit Kurt Gribl (CSU) der Amtsinhaber nicht mehr angetreten. Dort bleibt der Oberbürgermeister-Posten bei der CSU - erstmals steht aber eine Frau an der Spitze der Stadt. Die bisherige Bürgermeisterin Eva Weber gewann mit 62,3 Prozent deutlich gegen den SPD-Bewerber Dirk Wurm (37,7 Prozent). Weber sagte zu ihrer Wahl: "Seit 2.035 Jahren das erste Mal eine Frau an der Spitze, ja, das bedeutet für mich schon etwas."

Machtwechsel in Ingolstadt

In Ingolstadt muss CSU-Amtsinhaber Christian Lösel derweil den Chefsessel im Rathaus räumen. Nach Auszählung aller Stimmbezirke liegt er mit 40,7 Prozent unerwartet deutlich hinter seinem SPD-Herausforderer Christian Scharpf, der auf 59,3 Prozent kommt. Damit steht Ingolstadt vor einem historischen Wechsel: Seit 1972 wurde die Stadt von einem CSU-Oberbürgermeister regiert.

In Bamberg haben die Sozialdemokraten ebenfalls Grund zum Jubeln: Hier liegt SPD-Amtsinhaber Andreas Starke laut dem Endergebnis mit 59,3 Prozent klar vor Jonas Glüsenkamp (Grüne), der auf 40,7 Prozent der Stimmen kommt.

FDP-Mann Putz gewinnt in Landshut

Die Bayreuther Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft, BG) muss nach acht Jahren im Amt Platz machen für den bisherigen Zweiten Bürgermeister Thomas Ebersberger von der CSU. In der Stichwahl erhielt Ebersberger 53,6 Prozent der Stimmen, Merk-Erbe kam auf 46,4 Prozent.

Bei der Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Landshut ist Amtsinhaber Alexander Putz (FDP) wiedergewählt worden. Er erreichte laut dem Endergebnis 70,4 Prozent der Stimmen, Ex-Grünen-Landeschefin Sigi Hagl landete bei 29,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Landshut betrug demnach 55,8 Prozent.

Corona: Auszählung unter besonderen Umständen

Wegen der Corona-Pandemie erfolgt die Auszählung in ganz Bayern dieses Mal unter besonderen Schutzvorkehrungen und daher langsamer als sonst üblich. In Regensburg wird sogar erst am Montag ausgezählt. Hier erreichte die CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein bei der OB-Wahl vor zwei Wochen 29,5 Prozent. Sie tritt gegen Gertrud Maltz-Schwarzfischer von der SPD an, die auf 22,2 Prozent der Stimmen kam.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.