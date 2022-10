OB Remelé warnt: "III. Weg" plant Parteibüro in Schweinfurt

Wie die Stadt Schweinfurt am Freitag mitteilte, besitzt die rechtsextremistische Kleinstpartei "III. Weg" seit Juni 2022 eine Immobilie in Oberndorf. Nach Erkenntnissen des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz soll das Gebäude zukünftig als Partei- und Bürgerbüro genutzt werden. Das Parteibüro wäre bundesweit das vierte und würde als Anlaufstelle für Rechtsextremisten dienen, so die Warnung der Stadt Schweinfurt.

Die Bürgerbüros des "III. Weg" würden demnach auch als "Anlaufstelle für vorgeblich wohltätige Aktionen" genutzt. So unterhalte der "III. Weg" in seinen Parteibüros auch Kleiderkammern und Tier-Tafeln unter dem Motto "Hilfe für Deutsche".

OB Remelé: "Brauchen rechtsextreme Gesinnung nicht"

Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) zeigte sich schockiert darüber, dass sich eine "nachweisbar neonazistische Partei" in Schweinfurt niederlasse. "Diese Gesinnung brauchen und wollen wir in unserer Stadt nicht", wird der OB zitiert. Das rechtsextreme Gedankengut dieser Partei sei "ausweglos zu verurteilen".

Remelé forderte die Bevölkerung zur Zivilcourage auf, "indem wir uns zu Wort melden, wenn über Personen oder Gruppen unserer Gesellschaft in abfälliger, intoleranter und ausgrenzender Art und Weise gesprochen wird". Remelé appellierte auch, nicht auf die "vorgeblich wohltätigen Aktionen" der Rechtsextremisten hereinzufallen.

"III. Weg" neonazistisch geprägt

Nach Angaben der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus vertritt die Partei "III. Weg" einen stark neonazistisch geprägten Rechtsextremismus. Die Parteiziele greifen auf Elemente des NSDAP-Programms zurück, etwa den "biologistischen Volksbegriff". Zahlreiche Mitglieder, Fördermitglieder und Sympathisanten der Partei stammten demnach aus dem Umfeld des 2014 verbotenen neonazistischen Netzwerks Freies Netz Süd (FNS).