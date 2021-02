OB Reiter wäscht Geldbeutel für die Münchner Stadtfinanzen

Das traditionelle Geldbeutelwaschen wollten Oberbürgermeister Dieter Reiter und Stadtkämmerer Christoph Frey trotz Corona nicht ganz ausfallen lassen: Sie wuschen symbolische Stadtsäckel an einem Trinkbrunnen im Rathaus aus. Normalerweise findet die Aschermittwochs-Aktion in größerem Rahmen am Fischbrunnen auf dem Marienplatz statt.

Stadtfinanzen brauchen Unterstützung

Der OB wollte aber gerade heuer "auf jeden Fall nichts unversucht lassen, um für unsere Stadtfinanzen jede nur denkbare Unterstützung zu aktivieren", wie er anmerkt. Unterstützung werde man dringend nötig haben, so Reiter, der deshalb auch alle Bürger auffordert, "gemeinsam mit mir fest daran zu glauben, dass dieser schöne Brauch auch tatsächlich hilft".

Alter Brauch zum Geldbeutel-Auffüllen

Der Münchner Brauch des Geldbeutelwaschens wurde schon im 15. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. Ursprünglich hat das Dienstpersonal damit seine Herrschaft darauf aufmerksam gemacht, dass nach dem närrischen Faschingstreiben die Börsen leer waren und wieder aufgefüllt werden müssten.