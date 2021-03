OB Reiter: Keine weiteren Lockerungen in München

Keine "stabile Entwicklung des Infektionsgeschehens"

Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek um Klarstellung gebeten, wie die in der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geforderte "stabile Entwicklung" mit Blick auf München zu verstehen sei. Eine "stabile Entwicklung" gilt als Voraussetzung für weitere Öffnungsschritte.

Kontinuierlicher Anstieg der Neuinfektionen in München

Die Antwort des Gesundheitsministeriums liegt jetzt vor. Darin heißt es unter anderem: "Hat es im Verlauf der vergangenen 14 Tage einen im Wesentlichen kontinuierlichen (ggf. auch leichten) Anstieg der Infektionszahlen gegeben, so kann von einer stabilen Entwicklung in der Regel nicht ausgegangen werden." Offenbar gibt es auch keine besonderen Umstände, die annehmen lassen, dass es keinen weiteren Anstieg gibt, denn die würden eine weitere Öffnung erlauben. Laut Reiter steht die mangelnde Planbarkeit einer Öffnung entgegen.

"So könnten Öffnungsschritte frühestens ab 22. März in Kraft treten – genau an dem Tag der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, bei der mit aller Wahrscheinlichkeit neue Festlegungen zu erwarten sind." Münchens OB Dieter Reiter

Notbremse soll auf jeden Fall vermieden werden

Auch sei es angesichts der leider wieder dynamischen Entwicklung des Infektionsgeschehens nicht auszuschließen, dass schon in absehbarer Zeit bei einem Inzidenzwert über 100 die "Notbremse" in Kraft tritt und bisherige Lockerungen wieder rückgängig gemacht werden müssten, so Reiter in einer Erklärung, die dem BR vorliegt. "Einhellige Meinung meiner Fachleute ist, dass wir gerade auch mit Blick auf die deutlich ansteckenderen Corona-Mutanten von steigenden Fallzahlen ausgehen müssen und deshalb auch aus infektiologischen Gründen von weiteren Öffnungsschritten derzeit absehen sollten."

Angesichts dieser eindeutigen Lage könne er morgen im städtischen Krisenstab leider keine weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorschlagen.

Permanenter Anstieg der 7-Tages-Inzidenz in München

Heute vor vier Wochen lag die vom RKI für München gemeldete 7-Tage-Inzidenz noch bei 28,5. Vor zwei Wochen, am 4. März, betrug die Münchner 7-Tage-Inzidenz 45,6 so die Stadt München. Der Anteil von Verdachtsfällen auf eine besorgniserregende Virusvariante (VOC) an allen per vPCR untersuchten Neuinfektionen lag demnach bei 52,8 Prozent.

Britische Mutante in München auf dem Vormarsch

Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 68,8 (laut LGL, da das RKI derzeit noch technische Problem mit der Darstellung hat), so die Information der Stadt. Dabei ist allein die Zahl der als britische Mutante (B.1.1.7) bestätigten Fälle innerhalb der vergangenen zwei Wochen von 423 auf jetzt 1.605 gestiegen.