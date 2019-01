OB Reiter: Fahrverbote dank neuer NO2-Werte in München obsolet

Die Jahresmittelwertmessungen 2018 für Stickstoffdioxid in der Stadt München liegen deutlich unter den Berechnungen des Freistaats (Landesamt für Umwelt) von 2017. Das hat jetzt das Büro des Oberbürgermeisters, Dieter Reiter, in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Es gebe in der Landeshauptstadt kaum Überschreitungen, nur an zwei Durchgangsstraßen und an zwei Abschnitten des Mittleren Rings lägen die Werte über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

"Die jetzt real gemessenen Werte liegen im gesamten Stadtgebiet im Jahresmittelwert deutlich unter den Berechnungen des Umweltamtes. (...) Damit sind zonale wie flächendeckende Fahrverbote weder verhältnismäßig noch notwendig." Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München

Auch streckenbezogene Verbote würden die Probleme nicht lösen, sondern nur in Wohngegenden hinein verlagern. Es gebe bereits Maßnahmen für betroffene Straßen wie Tempolimits. Zusätzlich schlägt der OB mehr Begrünung vor. Weitere Gespräche mit Fachleuten sollen folgen.

Städtische Messstationen jetzt an 40 Stellen

Dieter Reiter hält nach diesen Ergebnissen die Installation von 20 eigenen Messstationen durch die Stadt für sinnvoll, 20 weitere wurden jetzt im Januar aufgestellt. Das Programm war Anfang 2018 gestartet worden, um im Streit um die Münchner Luftqualität mehr Fakten zu erhalten. Bislang basierte die Diskussion auf den fünf staatlichen Messstationen in München und ergänzenden Berechnungen des Freistaats.

Wo der Grenzwert in München noch überschritten wird

Die Überschreitungen des EU-weiten Grenzwerts wurden am Mittleren Ring an der Chiemgaustraße (58 Mikrogramm pro Kubikmete Luft) und an der Tegernseer Landstraße (57 Mikrogramm) gemessen. Am Altstadtring (Frauenstraße) und an der Steinsdorfstraße an der Isar im Lehel lagen die Werte nur geringfügig über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Umdenken bei Autofahrern

Andreas Bauer vom Münchner Referat für Gesundheit und Umwelt sagte Ende 2018 zum BR, dass die sinkenden Werte für Stickstoffdioxid zwischen 2017 und 2018 vor allem an folgenden Veränderungen liege: Zum einen kauften Menschen mehr Benziner oder Dieselautos mit besseren Abgaswerten. Außerdem würde die neue Software in alten Dieselautos ebenfalls die Schadstoffbelastung verringern. Der Ausbau des Nahverkehrs und die langsam steigende Zahl von Elektroautos auf den Straßen verringerten zusätzlich die Stickstoffdioxid-Konzentration in der Stadt.