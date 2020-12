Nürnbergs OB König: Böllerverbot für Deutschland gefordert

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) hat Silvesterfeiern ohne Knaller und Raketen gefordert. Weder solle man zu Silvester Böller kaufen, noch abschießen dürfen, sagte er.

Schon jetzt angespannte Lage in Kliniken

König verwies auf die bereits angespannte Lage in Krankenhäusern. Durch Feuerwerksverletzte könnte die Lage in den Kliniken zusätzlich verschärft werden. "Jede verletzte Hand (...) ist für uns eine Gefahr. Unser Krankenhaus ist voll", so der Oberbürgermeister. Er bitte dies auf Ministerebene zu beachten, sagte er an die Adresse von Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Söder: Situation von Woche zu Woche betrachten

Die Situation müsse von Woche zu Woche betrachtet werden, so Söder. Jetzt käme auch niemand darauf zu hinterfragen, warum es in diesem Jahr keinen Nürnberger Christkindlmarkt gibt. Jeder habe dies eingesehen und sei zeige Verständnis.

"Wir werden uns noch einmal mit Silvester beschäftigten. (...) Wir werden das noch einmal vernünftig diskutieren." Markus Söder, Ministerpräsident

In vielen Städten und Hotspots gebe es schon jetzt für diesen Tag eine Ausgangssperre. Ob ein generelles Böllerverbot möglich sei, müsse man noch einmal besprechen, sagte Söder. Er sehe die Besorgnis der Krankenhäuser, das mache ihn nachdenklich.