25.03.2019, 16:02 Uhr

OB-Kandidat der CSU Erlangen: Jörg Volleth soll es richten

Der Kampf um den Chefposten im Erlanger Rathaus nimmt an Fahrt auf. Die CSU hat jetzt Jörg Volleth als Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl in einem Jahr nominiert. Auch die FDP will mit einem eigenen Kandidaten antreten.