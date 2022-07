Oase in fremder Klinikumgebung: Therapiegarten für Demenzkranke

Das Klinikum Bayreuth wird in naher Zukunft für seine steigende Anzahl von Demenz-Patientinnen und -Patienten ein neues Angebot bereithalten: einen Therapiegarten. Dafür planen zwei Ärzte aus der Geriatrie die Neugestaltung eines der Lichthöfe im Klinikum. "Uns stehen 600 Quadratmeter zur Verfügung", sagt Dr. Pavol Mikula und blickt vom zweiten Stock hinunter auf das Gelände, das komplett von Klinikgebäuden umrahmt ist. Jetzt wuchern dort noch Bäume, Büsche und Gräser wild durcheinander – doch das soll sich bald ändern.

Duftpflanzen, Bänke und ein Therapieparcours

"Es werden Wege mit unterschiedlichen Oberflächen entstehen, Beete mit Blumen und Kräutern, ein Wasserlauf, Bänke und Treppen", erläutert Dr. Pavol Mikula die Planungen. Seine Kollegin Dr. Eva-Maria Babl ergänzt: "Wir werden einen Parcours schaffen, zum Beispiel für Gleichgewichtstraining und zum Treppensteigen Üben. Aber auch einen Raum für Kommunikation der Patienten untereinander." Die Corona-Pandemie habe bei vielen Demenz-Patienten zu großer Einsamkeit geführt, sagt Eva-Maria Babl: "Das hat uns gezeigt, wie wichtig Kommunikation für sie ist."

Ein Garten für alle Patientinnen und Patienten

"Demenz ist nicht umkehrbar und somit nicht heilbar", sagt Geriater Dr. Mikula. Ein Ziel der Behandlung im Klinikum sei es deshalb, die Patientinnen und Patienten auf das Leben zu Hause vorzubereiten. Der Therapiegarten kann hier eine große Rolle spielen, denn er spricht viele Sinne an: ein Wohlfühlort für Entspannung und Therapie. "Ohne Medikamente und Nebenwirkungen", betont Pavol Mikula. "Es wird besonders für Patienten, die lange hier sind, ein gutes Stück Lebensqualität sein, sich in einem geschützten Raum im Freien aufhalten zu können." Der Lichthof ist dafür ideal, weil es nur einen Zugang direkt aus einer der Stationen gibt. Dass der Therapiegarten für alle Patienten im Klinikum geöffnet sein wird, versichert Eva-Maria Babl.

Naturerlebnis gegen Angst und Aggression

Die Betreuungsassistentin Annalena Kehrenbeck aus dem Klinikum Bayreuth freut sich auf die künftigen Ausflüge mit ihren Patientinnen und Patienten in den Garten: "Ich werde erst einmal beobachten, wie sie reagieren. Vielleicht wollen sie die Sonne genießen, an den Pflanzen riechen, sich auf eine Bank setzen oder selbst tätig werden." Viele Patienten hätten zuhause einen Garten und könnten sich im Therapiegarten in der sonst fremden Krankenhausumgebung geborgen und sicher fühlen, meint Kehrenbeck. "Ein unbekanntes Umfeld erzeugt oft Angst, die zu Wut und Aggressionen führen kann", erklärt die Betreuungsassistentin. "Wir hoffen, dass der Garten unseren Patienten hilft, zur Ruhe zu kommen." In mehreren Untersuchungen ist dieser positive Effekt nachgewiesen worden.

Viele Mitarbeiter sind im Boot

Eine Gärtnerei wird bald mit der Umgestaltung des Lichthofs beginnen. Viele Mitarbeiter des Klinikums haben ihre Ideen für den Therapiegarten in die Planung eingebracht. "Das ist ein richtiges Gemeinschaftsprojekt", schwärmt Klinikumsprecher Frank Schmälzle. Die Kosten belaufen sich auf rund 20.000 Euro. "Davon übernimmt das Klinikum drei Viertel, der Verein 'Freundeskreis der Klinikum Bayreuth GmbH' ein Viertel", so Schmälzle. Dazu kommt noch privates Engagement von Bayreuther Institutionen und Unternehmern, die von der Idee des Therapiegartens begeistert sind und ein Benefizkonzert veranstalten. "Diese Spenden werden wir für besondere Ausstattungen verwenden", verspricht Schmälzle.

Klassik Benefizkonzert für den Therapiegarten

Das Klassik Benefizkonzert findet am 8. Juli im Europasaal im "Zentrum" in Bayreuth statt. Auf der Bühne werden die Künstlerinnen und Künstler Lisa Wellisch (Klavier), Tatjana Uhde (Violoncello), Annabel Nolte (Violine), Martin Storck (Viola) und Uwe Schroeder-Wildberg (Bariton) stehen. Das Publikum erwartet Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann und anderen. Dabei kommt auch ein berühmter Steinway-Flügel zum Einsatz, den die Gesellschaft der Kulturfreunde Bayreuth zur Verfügung stellt. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Therapiegarten sind erwünscht.