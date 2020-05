Oans, zwoa, g'öffnet - Münchner Biergärten sind auf!

Brotzeiten und Getränke bringen die Bedienungen an die Tische – selbst holen geht erst einmal nicht. Es war nicht viel Zeit, um die Hygienekonzepte für die Wiedereröffnung zu erstellen und die Mitarbeiter zu schulen. Der Rest ist jetzt 'Learning by doing' und dient auch als Blaupause für weitere Betriebe der Haberl-Gastronomie. Der Biergarten am Chinesischen Turm sei also auch eine Art "Übungslabor", sagte eine Sprecherin.

Innenstadtwirte: etwa 60 Prozent machen mit

Nicht alle, die dürfen, haben gleich am Montag wiedereröffnet: Für manche mache es einfach keinen Sinn, sagt Gregor Lemke, der Vorsitzende des Vereins Münchner Innenstadtwirte. Gerade für die Kollegen, die draußen nur ein paar Tische haben, aber dafür drinnen einen "großen Apparat anwerfen" müssten: Das sei "betriebswirtschaftlich nicht darstellbar". Lemke schätzte, dass etwa 60 Prozent der Innenstadtwirte aufgemacht haben – so wie er selbst den "Klosterwirt" an der Frauenkirche.