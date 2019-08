Nutztierwohlpreis geht an Niederbayerischen Milchbetrieb

Das Landwirtschaftsministerium hat in München zum sechsten Mal den "Bayerischen Nutztierwohl-Preis" verliehen. Unter den drei Preisträgern ist auch der Milchviehbetrieb von Familie Grubmüller aus Schöllnach im Landkreis Deggendorf. Dort wird laut Ministerium nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus gewirtschaftet.

Mehr Platz - weniger Krankheiten

Als Besonderheit gibt es dort einen neuen Kompostierungsstall, in dem die Liegefläche mit Hackschnitzeln bestreut wird. Die Kühe liegen also nicht auf dem harten Boden oder auf Gittern. Außerdem haben die Tiere dort jeweils rund zehn Quadratmeter Platz und die Einzelbereiche sind nicht voneinander getrennt, die Tiere können sich dorthin legen, wo sie möchten. Den Besitzern des Hofes zufolge fühlen sich die Tiere in der Umgebung des neuen Stalls sehr wohl. Auch gebe es kaum noch Erkrankungen. Wie der Stall von Familie Grubmüller von innen aussieht, sehen Sie unten im Video.

Preisträger auch aus Oberbayern und Schwaben

Der "Nutztierwohl-Preis" ist mit 10.000 Euro dotiert und kann auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Neben dem Betrieb aus Niederbayern wurden auch ein Milchviehbetrieb aus Oberbayern und ein Mastschweinebetrieb aus Schwaben geehrt.