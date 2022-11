Nussmärtel machen Wassertrüdingen unsicher

Am Donnerstagabend machen die sogenannten Nussmärtel Wassertrüdingen im Landkreis Ansbach unsicher. Die wilden Gestalten mit schwarzen Gesichtern, langen Bärten und einem Fellgewand ziehen dabei durch die Straßen, um brave Kinder zu belohnen und böse zu bestrafen.

50. Jubiläum des Nussmärteltreibens

"Ober-Nussmärtel" Jochen Hammele erklärt: Päckchen gibt es für die guten Kinder, doch richtig bestraft werden die übrigen heutzutage natürlich nicht mehr. Um circa 18.00 Uhr startete das wilde Treiben der mehr als 20 Nussmärtel zum 50. Mal. Unter dem Kostüm stecken Männer des TSV Wassertrüdingen. Wer genau, ist allerdings ein kleines Geheimnis, so Hammele. Ein bisschen mysteriös soll es also bleiben – mit Schminke, Bart und Fellgewand erkenne man sowieso niemanden mehr.

Nussmärtel gibt's nur in Wassertrüdingen

Die Tradition ist in Deutschland einmalig und hat in der Region Hesselberg ihren Ursprung, so Hammele. Was der genaue Anlass für den Brauch war, ist nicht sicher bekannt. Es gibt eine Sage, dass schon früher junge Männer durch die Stadt im Gewand zogen und die lieben Kinder belohnt und die bösen bestraft hätten. Zwar gibt es Parallelen zum Pelzmärtel, allerdings ist der traditionell einen Tag später, am 11. November, unterwegs.