Nur wenige offene Tierparks in Unter- und Tauberfranken

Der Schweinfurter "Wildpark an den Eichen" muss vorerst geschlossen bleiben, weil der Inzidenzwert in der Stadt Schweinfurt bei über 50 liegt und eine Kontaktdatenerhebung in dem Park nicht möglich ist. Das etwa 18 Hektar große Gelände ist bei Öffnung ohne Eintritt zugänglich und zum Beispiel Kassen gibt es dort nicht. Normalerweise besuchen jährlich rund 600.000 Menschen den Schweinfurter Wildpark mit seinen etwa 400 Tierarten.

Tierpark Sommerhausen öffnet frühestens am 22. März

Der Tierpark in Sommerhausen im Landkreis Würzburg dürfte von den Inzidenzzahlen her eigentlich aufmachen. Trotzdem bleibt der Park vorerst geschlossen. Wie es von den Mainfränkischen Werkstätten als Träger heißt, müsse man sich zunächst noch die Hygiene-Vorgaben genau anschauen und umsetzen. Der Tierpark muss nämlich gleich zwei Rahmenkonzepte beachten: die Vorgaben für zoologische Gärten und die für Arbeitsplätze von Menschen mit Behinderung. Der Schutz der Mitarbeiter mit Behinderung und die Sicherheit der Besucher seien maßgeblich, sagte Anja Gropp von den Mainfränkischen Werkstätten dem BR. Es sei nicht möglich, die neuen Vorgaben "von heute auf morgen" gewissenhaft umzusetzen. Als Öffnungsdatum steht jetzt der 22. März im Raum – wenn die Inzidenz für den Landkreis Würzburg dann noch unter 50 liegt. Denn eine vorherige Ticketbuchung im Internet könne der Tierpark aktuell nicht leisten, so Gropp.

Wildpark Klaushof will Ticketbuchung ermöglichen

Die technische Infrastruktur ist auch der Grund, warum der Wildpark Klaushof der Stadt Bad Kissingen nicht am 8. März öffnen konnte. Derzeit arbeite die Stadt daran, das System für die Ticketbuchung im Internet auf die Beine zu stellen, heißt es von der Forstverwaltung der Stadt Bad Kissingen. Ist dies erfolgt, solle der rund 30 Hektar große Park mit einheimischen Wildtieren und Haustierrassen wieder öffnen.

Wildtierpark in Bad Mergentheim geöffnet

Bereits geöffnet ist dagegen seit dem 8. März der Wildtierpark im tauberfränkischen Bad Mergentheim nahe der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Parkleiter Marcus Rügamer äußerte sich im Gespräch mit dem BR euphorisch über die Wiedereröffnung nach der langen Zwangspause. "Alle laufen hier mit einem grinsenden Gesicht herum. Das war eine schwere Zeit, aber jetzt ist da ein absolutes Hochgefühl", so Rügamer. Von den 35 Hektar Fläche her dürfte der Wildpark eigentlich 5.000 Besucher zeitgleich aufs Gelände lassen. Die Parkleitung habe sich aber entschieden, die Besucherzahl vorerst auf 1.900 zu deckeln, so Rügamer. Auch die öffentlichen Tierfütterungen seien vorerst ausgesetzt, damit sich keine Situationen mit Gedränge bilden.

Maskenpflicht im Tierpark Bächlesgrund im Spessart

Zugänglich ist auch der Tierpark Bächlesgrund im Spessart. Die zehn Hektar große Anlage bei Heigenbrücken ist kostenlos zugänglich und umfasst neben einem Tiergehege mit Wildschweinen, Dam- und Rotwild auch einen Spielplatz. Eine Sprecherin der Gemeinde hat im Gespräch mit dem BR darauf hingewiesen, dass auf dem Gelände eine FFP2-Maskenpflicht gelte und die Abstandsregeln eingehalten werden müssten.

Wildpark Schloss Tambach bittet um Online-Registrierung

Ebenfalls seit Montag geöffnet ist der Wildpark Schloss Tambach im Landkreis Coburg in Oberfranken – solange der Inzidenzwert unter 100 bleibt. Besucher müssen sich vor dem Betreten entweder online oder per Formular am Eingang registrieren. Die Betreiber bitten jedoch um die Onlineregistrierung.