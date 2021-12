Nur wenige Beanstandungen bei 3G-Kontrollen in Nürnberger U-Bahn

Nur wenige Beanstandungen hat es bei Schwerpunktkontrollen in den Nürnberger U-Bahnen am Mittwoch gegeben. Seit vergangener Woche gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln die 3G-Regel. Die Einhaltung wird stichprobenartig kontrolliert.