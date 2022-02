Nur wenige Apotheken sind bereit für Start der Corona-Impfung

Nur wenige Apotheken bieten zum heutigen Stichtag eine Impfmöglichkeit an. Von den rund 3.000 Apotheken in Bayern sind derzeit gerade mal 122 startklar fürs Impfen, teilte eine Sprecherin der Bayerischen Landesapothekerkammer (BLAK) auf Anfrage des BR mit (Stand 7.2.). Mehr als 500 weitere Apotheker befinden sich derzeit noch in den vorgeschriebenen Schulungsmodulen.

Schulungen und strenge Vorschriften

Die Gründe für das noch recht verhaltene Interesse seien vielfältig, sagt Bernhard Koczian aus Augsburg. Er ist Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbandes für den Bezirk Schwaben. Der Aufwand für die Apotheker ist laut Koczian sehr groß: Man müsse Schulungen durchlaufen, die passenden Räume vorhalten, diese sollten einen separaten Zugang besitzen und man müsse entsprechend Personal für die Terminvereinbarung einplanen. Und das könnten nicht alle Apotheken leisten, so Koczian.

Vor allem Kurzentschlossene im Fokus

Für die Apotheken komme erschwerend hinzu, dass die Nachfrage nach Impfungen mittlerweile sogar an den Impfzentren und bei den Hausärzten eher gering sei. "Ich sehe es das Impfangebot der Apotheker daher eher als Ergänzung, vor allem im ländlichen Raum", so Koczian, dort könnten die Apotheken vor allem mit ihrer langen Öffnungszeit punkten. "Wen können wir erreichen? Vor allem die Kurzentschlossenen", betont Koczian, die möglicherweise neben der Packung Kopfschmerztabletten dann doch auch noch die Impfung mitnehmen.

Wen dürfen Apotheker impfen?

Generell dürfen nur Apotheker impfen, keine pharmazeutisch-technischen Mitarbeiter. Die Apotheker können dabei pro Woche dieselbe Menge an Impfstoff bestellen wie ein die Ärzte, bis zu 240 Dosen Biontech je Apotheke sind möglich. Sie dürfen alle Personen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr impfen, und sowohl die erste, zweite, als auch die Booster-Impfung verabreichen. Die Impfung an sich sei nach der Schulung, die je acht Theorie- und Praxisstunden umfassen, relativ einfach durchzuführen, "das ist keine Zauberei", meint Koczian. Eine goldene Nase lasse sich mit den Corona-Impfungen freilich nicht verdienen, betont der Bezirkssprecher.