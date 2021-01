Nur wenig Ausflugsverkehr in der Arberregion

Trotz des strahlenden Winterwetters haben sich am Samstag vergleichsweise wenige Tagestouristen in die Arberregion aufgemacht. Es habe keine Verkehrsprobleme und kein Gedränge an den Parkplätzen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei in Zwiesel.

Ausflügler aus der Region

An den Tagen nach Weihnachten hatten die örtliche Polizei und die Nationalparkverwaltung wiederholt von überfüllten Wanderparkplätzen berichtet. Die Tagesausflügler, die sich am Samstag in die Arberregion aufmachten, stammten offensichtlich fast alle aus der Region Ostbayern, wie die Kennzeichen der auf den Parkplätzen abgestellten Autos verrieten.

Skilifte am Arber geschlossen

Die Skilifte am Arber sind derzeit geschlossen. Auch ein Großteil der Parkplätze ist gesperrt. Allerdings ist das Langlaufzentrum am Bretterschachten zugänglich. Auch der Skibus zwischen Bodenmais und dem Bretterschachten verkehrt am Wochenende und bringt Tagesausflügler zu den Loipen.

Verschärfte Coronaregeln im Kreis Regen

Im Landkreis Regens gelten wegen der hohen Infektionszahlen weiterhin verschärfte Coronaregeln im Vergleich zum übrigen Bayern: hier dürfen maximal fünf Personen aus der eigenen Familie gemeinsam unterwegs sein, Treffen mit Menschen aus einem anderen Haushalt sind untersagt. Diese Regeln gelten auch für Ausflugsgäste von auswärts.