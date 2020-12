Nur noch halb so viele Gebiete haben strengen Dünge-Auflagen

Es ist ein Paukenschlag in einer Debatte, die schon viele Jahre geführt wird: Im Zuge der neuen Düngeverordnung verkleinern sich die bei vielen Bauern unbeliebten roten Gebiete um die Hälfte: Von 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Bayern auf gerade mal 12 Prozent.

In roten Gebieten sind die Nitratwerte im Grundwasser besonders hoch. Hier müssen Landwirte ab dem kommenden Jahr strenge Vorschriften einhalten – etwa darf nur noch 20 Prozent unter Bedarf gedüngt werden.

Der neue Gebietszuschnitt ist das Ergebnis einer bundesweit einheitlich erarbeiteten Verwaltungsvorschrift, wonach die roten Gebiete noch mal neu ausgewiesen werden müssen, bevor die neue Düngeverordnung im Januar in Kraft tritt. Dies hatte die EU gefordert – denn die Klage, wonach Deutschland gegen die europäische Nitratrichtlinie verstößt, läuft weiter.

Nitratwerte im Grundwasser bleiben gleich

In den sogenannten grünen Gebieten gilt dies nicht. Wegen der neuen Vorschrift dürfen einige Landwirte jetzt wieder zurück in ein grünes Gebiet mit weniger strengen Auflagen. Dabei haben sich die Nitratwerte im Grundwasser gar nicht verbessert. Dies teilte das Landesamt für Umwelt auf BR-Anfrage mit.

Wenn das Nitratproblem sich also nicht verändert hat – wie kommt die neue Gebietskulisse zustande? Detlef Fischer, Geschäftsführer des Wasserwirtschaftsverbands Bayern meint: "Da fällt einem doch gleich das Kinderlied von Pippi Langstrumpf ein: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt." Die in Bayern besonders starke Bauernlobby habe die Politik mit ihren Forderungen beeinflusst.

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) weist die Vorwürfe zurück. Man habe sich bemüht, mit der einheitlichen Regel die roten Gebiete schlicht verursachergerechter auszuweisen. Dafür sei die Zahl der Nitratmessstellen aufgestockt worden.

Zehnmal mehr Messstellen

Tatsächlich haben sich die an der Nitratmessung beteiligten Messstellen nun verzehnfacht. Beim alten Modell spielten lediglich die Messwerte aus 600 Messstellen eine Rolle. Zeigten 20 Prozent der Messstellen in einem Grundwasserkörper einen zu hohen Nitratwert an, galt der sofort als rotes Gebiet.

Wird nun bei einer Messtelle in einem Grundwasserkörper ein zu hoher Wert gemessen, dann werden noch 6.000 weitere Stützmessstellen mit einbezogen. So kann genauer identifiziert werden, wo wirklich zu viel Nitrat im Grundwasser ist.

Düngung wird berücksichtigt

Neu ist zudem, dass künftig auch die Stickstoffsalden der Landwirtschaft einberechnet werden. Heißt: Wenn er nur so viel Stickstoff in den Boden gibt, wie dieser auch aufnehmen kann, wird er mit dem grünen Gebiet belohnt.

Für Landwirte in roten Gebieten ein Ansporn, nachhaltiger zu düngen. Denn bei der Neubewertung der roten Gebiete in vier Jahren haben sie die Chance, buchstäblich wieder in den grünen Bereich zu kommen.

Detlef Fischer vom Wasserwirtschaftsverband kritisiert die neue Messmethode. Man konzentriere sich jetzt auf die Gebiete, wo bereits eine hohe Nitratbelastung vorhanden sei. "Wir wollen eigentlich schon vorher Maßnahmen ergreifen, dass wir erst gar nicht Hotspots bekommen". Und noch etwas ärgert die Wasserwirtschaft: In einer Pressemitteilung des Verbandes der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) heißt es, in der Öffentlichkeit werde (somit) der Eindruck erweckt, das Nitratproblem sei jetzt weitaus weniger brisant als bisher. Das sei ein fatales Signal.

Grundwasser-Steckbrief soll Transparenz schaffen

Fachleute aus dem Ministerium für Landwirtschaft, die an der Ausarbeitung der Verwaltungsvorschrift beteiligt waren, weisen die Kritik zurück. Man könne dank des flexiblen Modells auf Nitrat-Trends im Grundwasser reagieren. Dafür wolle man künftig für jeden der 258 Grundwasserkörper in Bayern einen Steckbrief erstellen und die Entwicklung der Nitratwerte genau beobachten.

Nun muss das bayerische Kabinett noch vor Weihnachten der neuen Verwaltungsvorschrift zustimmen, bevor die neue Düngeverordnung am 1. Januar in Kraft tritt. Die ursprünglich für vergangenen Dienstag geplante Abstimmung war kurzfristig verschoben worden.