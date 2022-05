Nur noch alle zwei Wochen: Bayreuther Tafel kürzt Ausgabetermine

Bei der Tafel in Bayreuth können Kundinnen und Kunden nur noch alle 14 Tage einkaufen statt bisher einmal wöchentlich. Die neue Regelung startet ab dem 20. Juni, teilte die Hilfsorganisation mit. Dann könnten sich in geraden Kalenderwochen Bedürftige mit einer geraden Kundennummer Lebensmittel abholen, in ungeraden Kalenderwochen Kunden mit einer ungeraden Nummer.

Mehr Geflüchtete bei der Tafel in Bayreuth

Aufgrund rasant steigender Lebensmittelpreise würden immer mehr Bürgerinnen und Bürger sich Nahrungsmittel bei der Tafel holen, teilte die Hilfsorganisation mit. Wegen Überlastung hatte die Bayreuther Tafel zuletzt zwischenzeitlich keine Neukunden mehr angenommen. Ihr Angebot reduziert die Bayreuther Tafel auch aufgrund von Personalknappheit. Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer seien im Rentenalter und könnten nicht mehr bis zu acht Stunden täglich bei der Tafel tätig sein.

Auch würden wegen des Ukraine-Kriegs mehr Geflüchtete bei der Tafel einkaufen als vor Ausbruch des Krieges. An Ausgabetagen versorgt die Hilfsorganisation mittlerweile bis zu 900 Personen mit Lebensmitteln. Vor Monaten waren es an den Ausgebetagen jeweils bis zu 600 Bedürfte, die bei der Tafel in Bayreuth einkauften.