Nur mit Kernfamilie: Konfirmation im Corona-Modus

Schon die letzten Handgriffe vor dem Konfirmationsgottesdienst in der evangelischen Gemeinde in Maxhütte-Haidhof sind anders als gewohnt. Auf fünf von 150 Stühlen der Segenskirche werden Bibeln und kleine Tüten mit den Vornamen der Konfirmanden gelegt. Schön verteilt, um den Mindestabstand zu wahren.

Konfirmation mit Mundschutz und Desinfektionsmittel

Persönlich überreichen kann Pfarrerin Silke Tröbs ihre kleinen Geschenke derzeit nicht. Sie selbst legt einen Mundschutz an und desinfiziert ihre Hände. Konfirmation im Corona-Modus: Pfarrerin Tröbs wollte es so.

"Ich habe es mir schwierig vorgestellt, auch für die Konfirmanden und Konfirmandinnen, dass da jetzt gar nichts mehr kommt. Ob die Konfirmanden in einem Jahr oder eineinhalb Jahren noch einen Bezug zur Gemeindearbeit, zur Kirche, zu mir haben, das war für mich in Frage gestanden." Pfarrerin Silke Tröbs

Die Konfirmation trotz Corona zu feiern, stieß in der Gemeinde auf ein geteiltes Echo. "Da war ich etwas naiv", gibt Tröbs zu. "Ich war ganz begeistert von meiner Idee, hab das allen Eltern geschrieben und hab unterschiedliche Reaktionen bekommen. Manche waren sehr angetan und haben gesagt, wenigstens eine Sache, die stattfindet, und andere waren furchtbar entsetzt und enttäuscht, weil Konfirmation ja doch immer auch etwas mit Familie und Familienfeier zu tun hat."

Jede Familie bekommt eine eigene Stuhlreihe

Fünf Jugendliche werden in Maxhütte-Haidhof gleichzeitig konfirmiert. Alle tragen Mundschutz, ebenso wie ihre Kernfamilien. Begeistert sind sie nicht von der geschrumpften Feier, gerne hätten sie all ihre Verwandten dabei gehabt. Auf der anderen Seite freuen sie sich, dass das Fest nicht auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben wird.

Für jede Familie gibt es eine Stuhlreihe, die nächste Familie folgt mit Abstand. Alle tragen Mundschutz, auch Pfarrerin Tröbs. Den nimmt sie nur ab, wenn sie zum Altar geht. Ihren Schützlingen sagt sie, es sei etwas Besonderes, im Corona-Jahr 2020 Konfirmation zu feiern. Davon könnten sie noch ihren Enkeln erzählen. Die Predigt handelt vom Leben als Bergtour, die Pfarrerin schultert einen schweren Rucksack. Singen darf nur der Chor auf der Empore, bestehend aus drei Mitgliedern einer Familie.

Kein Händeauflegen, kein Abendmahl

Und dann kommt das Konfirmationsversprechen, mit dem sich die Pfarrerin an die Jugendlichen wendet: "Ich frage euch jetzt: Wollt ihr mit Jesus, eurem Herrn und Bruder leben, im Glauben an ihn wachsen, und als evangelische Christen in der Gemeinde bleiben, so sprecht laut und deutlich nach mir: Ja, mit Gottes Hilfe."

Ein persönliches Händeauflegen gibt es nicht, ein Abendmahl auch nicht. Nach 50 Minuten ist alles vorbei.

"Ich hab doch mehr vermisst, als ich gedacht habe. Dadurch, dass jetzt die Einzelsegnung weg war und das Abendmahl, hat doch viel an Feierlichkeit gefehlt. Ich bin trotzdem froh, dass ich's gemacht hab." Pfarrerin Silke Tröbs

Am nächsten Tag werden in Maxhütte-Haidhof nochmal sechs Jugendliche auf diese sparsame Weise konfirmiert. Die dritte Gruppe hofft auf bessere Zeiten, auf eine festliche Konfirmation. Da dürfen dann aber auch alle teilnehmen, die während der Corona-Krise schon konfirmiert wurden. Denn den Glauben bekräftigen und Segen spenden: Das geht - im Gegensatz zur Taufe - auch öfter.