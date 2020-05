Nur Männer erwünscht? Zehn Gemeinderäte ohne Frauen

Gleichstellung, Frauenrechte, eine Quote - im sonst recht fortschrittlichen Niederbayern gibt es noch einige Gemeinderäte, die keine einzige Frau in ihren Reihen haben. Zwar wurden es nach der letzten Wahl weniger, trotzdem sitzen aktuell in zehn niederbayerischen Orten nur Männer im Gemeinderat.

Keine Frau im Gemeinderat Sonnen

Gab es nach der Wahl im Jahr 2014 noch 17 niederbayerische Gemeinden, in denen ausschließlich Männer das Sagen hatten, sind es nach der Kommunalwahl im März immerhin nur noch zehn. Heute Abend ist die konstituierende Sitzung des Gemeinderats in Sonnen im Kreis Passau. Seit 2014 ist dort keine Frau mehr im zwölfköpfigen Rat vertreten.

Bürgermeister nicht glücklich

Klaus Weidinger, neu gewählter CSU-Bürgermeister der 1.500-Einwohner-Gemeinde, zeigt sich darüber nicht glücklich: "Es wäre eine Bereicherung. Und wir hätten es versucht“, sagt er. Mit 20 Frauen habe er gesprochen, vier haben sich letztlich für die CSU aufstellen lassen. Eine von ihnen bekam auch einen guten Listenplatz: Monika Grimps trat auf Platz drei der CSU-Liste an. Sie ist 56 Jahre alt, Altenpflegerin, im Frauenbund und in weiteren Vereinen aktiv. 144 Stimmen mehr hätte sie gebraucht, um einzuziehen. "Ich wusste, dass es knapp wird, aber ich hätte schon gedacht, dass ich Chancen habe", erzählt sie.

Ist der Beruf ausschlaggebend?

Grimps könnte sich vorstellen, dass es auch an den Berufen liegt: "Die meisten Gemeinderäte sind Geschäftsleute. Männer, deren Beruf es ist, Kontakte zu knüpfen. So werde man bekannt. Viele Frauen seien Krankenschwester oder Altenpflegerin und arbeiten oft in Teilzeit - damit seien sie nicht so präsent im Beruf.