Nur eine Schulwoche: Hofer Schüler müssen wieder nach Hause

Während die meisten Schüler in Hof nach wie vor im Distanzunterricht lernen, schickt die Stadt jetzt auch die Schüler der Abschlussklassen wieder zurück nach Hause. Mit Wirkung ab kommendem Montag hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) wieder Distanzunterreicht auch für diese Schüler angeordnet. Grund sind die vielen neuen Coronafälle.

Inzidenzwert zwingt Stadt Hof zum Distanzunterricht

"Die Entwicklung in der Stadt Hof in den vergangenen Tagen veranlasst uns, zu reagieren. Auch an den Schulen herrschte zuletzt Sorge wegen der gestiegenen Inzidenzwerte", so Döhla zum Bayerischen Rundfunk. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Hof derzeit laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 292,4. Deutschlandweit meldet aktuell nur der benachbarte Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge mit 316,6 eine noch höhere Inzidenz.

Nach einer Woche Schule nun wieder zuhause

Der Präsenzunterricht war für die Hofer Schüler ein kurzes Vergnügen: Erst Anfang dieser Woche durften die Abschlussklassen der Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen und teilweise der Berufsschulen an die Schulen zurückkehren.

Die Abschlussklassen im Landkreis Hof dürfen weiter in den Präsenzunterricht, dort liegt die Corona-Inzidenz laut RKI derzeit bei 169,8.