Nur "eine Handvoll Kind": Wie Frühchen überleben können

Damit hatten Tamara und Andy Hübel aus dem Landkreis Ansbach nicht gerechnet: Nach nur 30 Wochen Schwangerschaft kündigt sich völlig überraschend die Geburt ihrer Zwillinge an – zehn Wochen zu früh. Für die Eltern ein Schock. Ihre Kinder Luna und Elias werden direkt nach der Geburt auf die Kinderintensivstation der Diakoneo Cnopfschen Kinderklinik in Nürnberg gebracht.

"Der Kinderarzt hat gesagt: Sie dürfen jetzt mal rüber zu den Kindern. Es war ein Schockbild, wie sie dann drin gelegen waren mit den ganzen Schläuchen. Das war nicht schön anzuschauen." Andy Hübel, Vater von Luna und Elias

"Die ungefähre Größe haben wir durch den Ultraschall gewusst. Aber wenn man dann diese 35 Zentimeter in der Hand hat, das ist der Wahnsinn. So klein, so zierlich. Vor allem Luna mit ihren 980 Gramm. Das ist wirklich nur eine Handvoll Kind." Tamara Hübel, Mutter von Luna und Elias

Sieben Wochen lang werden die Zwillinge auf der Station aufgepäppelt, lange ist unklar, ob sie gesund entlassen werden können. Für die Eltern eine sorgenvolle und kraftraubende Zeit. Heute sind Luna und Elias acht Monate alt und haben sich bestens von den Strapazen ihres Frühstarts erholt.

Gute Entwicklungschancen

Pro Jahr erblickt in Deutschland laut dem Bundesverband "Das frühgeborene Kind" gut jedes zehnte Baby das Licht der Welt zu früh. Das entspricht etwa 60.000 Kindern. Die Ursachen für eine Frühgeburt sind ganz unterschiedlich: Vorerkrankung der Mutter, Mehrlingsschwangerschaft, Fehlbildung beim Kind oder ein ungesunder Lebensstil. Je reifer die Kinder bei der Geburt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ohne relevante Störungen nach Hause gehen können. Häufige Folgekomplikationen sind Seh- oder Hörstörungen oder Entwicklungsverzögerungen bis hin zu motorischen Einschränkungen. Selten treten chronische Lungenerkrankungen auf, die einen späteren Sauerstoffbedarf mit sich bringen.

24 Stunden für die Babys da

Das Team von Chefarzt Prof. Dr. Michael Schroth kümmert sich rund um die Uhr um die Kleinsten der Kleinen. Die Hauptabteilung Neonatalogie der Cnopfschen Kinderklinik verfügt als Teil des Perinatalzentrums Mittelfranken über 28 Betten auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation und bietet den Kindern eine Behandlung der höchsten medizinischen Versorgungsstufe (Level 1) in Deutschland. In den letzten 30 Jahren hat sich in der Behandlung von Frühgeborenen viel getan, weiß Prof. Dr. Schroth: Häufen sich schon während der Schwangerschaft die Anzeichen dafür, dass das Baby wesentlich vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommt, kann die Therapie bereits im Mutterleib begonnen werden.

"Ein Frühgeborenes ist letztendlich alle Organsysteme betreffend unreif. Da geht es nicht nur um die Lunge und das Herz, es geht auch um das Gehirn, die Entwicklung und den Stoffwechsel. Bei all diesen Körperfunktionen müssen wir helfen." Prof. Dr. Michael Schroth, Chefarzt der Pädiatrie und Neonatologie und Ärztlicher Direktor an der Diakonoe Cnopfschen Kinderklinik

Meilensteine in der Medizin

Sobald das Kind auf der Welt ist, wird es bei Bedarf beim Atmen unterstützt, per Sonde ernährt und mithilfe des Brutkastens auf eine Temperatur von 37 Grad gebracht. Ging man früher davon aus, dass sie für direkten Körperkontakt zu empfindlich sind, werden die Babys heute so schnell wie möglich den Eltern zum Kuscheln übergeben. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, dass dieser Körperkontakt einen wesentlichen Einfluss auf Heilung haben kann.

Großes Wiedersehen

Einmal im Jahr lädt das Pflegeteam der Cnopfschen Kinderklinik zum Sommerfest: Alle Frühchen-Eltern sind samt Nachwuchs willkommen. Einst war die Veranstaltung für etwa 30 Familien geplant, heute kommen 200. Das Wiedersehen bedeutet den Eltern, aber auch dem Pflegeteam viel. Denn sie alle sind gemeinsam durch eine harte Zeit gegangen, die in den meisten Fällen ein gutes Ende nimmt.

"Wir haben die Eltern durch schwere Zeiten begleitet und sie jetzt glücklich und ausgeglichen zu sehen, das ist einfach wunderschön!" Anne Miersch, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin