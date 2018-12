Nur ein Winterreifen montiert: Unfallfahrer auf der Flucht

Nach dem Zusammenstoß mit einem sogenannten Warnleitanhänger an einer Nachtbaustelle auf der A93 zwischen Abensberg und Hausen im Landkreis Kelheim hat der Autofahrer zu Fuß die Flucht ergriffen. Eine großangelegte Suchaktion lief an. "Bei diesen Temperaturen kühlt man schnell aus, darum ist Eile geboten", sagte ein Polizeisprecher. Der verletzte Beifahrer kam in medizinische Behandlung.

Hubschrauber und Wärmebildkamera im Einsatz

Der Grund für die Flucht des Fahrers war unklar. In einem nahen Waldstück suchte die Feuerwehr mit Menschenketten nach dem Mann. Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war bei der Suchaktion in der Nacht im Einsatz.

Die Suchaktion wurde später ergebnislos eingestellt. Polizeistreifen würden aber weiter nach dem Flüchtigen Ausschau halten, sagte ein Polizeisprecher.

Dichtes Schneetreiben

Zur Zeit des Unfalls herrschte Schneetreiben, die Straßen waren glatt. Auch zwischen den Anschlussstellen Elsendorf und Siegenburg kam es zeitgleich zu Unfällen. Der Fahrer war der Polizei zufolge mit drei Sommer- und nur einem Winterreifen Richtung Regensburg unterwegs, als der Unfall passierte.