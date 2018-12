Nur ein Winterreifen: Keine Spur von Unfallfahrer

Der Unfall-Fahrer, der gestern Abend in eine Nachtbaustelle auf der A93 im Landkreis Kelheim gekracht war, bleibt verschwunden. Auch die großangelegte Suchaktion, mit Hubschrauber, Wärmebildkamera und Menschenkette, konnte ihn nicht ausfindig machen. Der 32-Jährige war nach dem Zusammenprall mit einem sogenannten Warnleitanhänger zu Fuß geflüchtet und hat seinen verletzten Beifahrer im Wagen zurückgelassen. Wie die Polizei Mainburg mitteilt, haben beide ihren Wohnsitz in Tschechien, was den Beamten in Hinsicht auf den Flüchtigen vor allem in der Nacht Sorgen bereitet hatte:

"Bei diesen Temperaturen kühlt man schnell aus, darum ist Eile geboten" Polizeisprecher

Drei Sommer- und ein Winterreifen

Der Autofahrer war bei Schneetreiben zwischen Abensberg und Hausen in die Nachtbaustelle gefahren. Die Polizei vermutet Schneetreiben, widrige Straßenverhältnisse und die Sommerreifen am Auto als Unfallursachen. Warum der Tscheche nach dem Zusammenstoß geflohen war ist nachwievor unklar. Verletzt wurde er bei dem Aufprall nicht, das habe die Spurensicherung festgestellt, heißt es.

Beifahrer allein gelassen

Sein leicht verletzter 30-jähriger Beifahrer wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Er konnte oder wollte offenbar keine Hinweise zum Flüchtigen geben. Das Auto hatte drei Sommer- und nur einen Winterreifen montiert. Den Sachschaden schätzt die Polizei Mainburg auf gut 10.000 Euro.