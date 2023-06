Nur alle 25 Jahre: Freilichtspiel Illerbeuren feiert Premiere

Magdalena Sommer ist zum ersten Mal dabei beim Illerbeurer Festspiel. Die Studentin der Landwirtschaft hat in den vergangenen Monaten das Lastengespann mit Ziege Franzi trainiert. "Sie läuft eigentlich schon recht gut mit und wenn's mal nicht geht, dann hat man ein Leckerli dabei, dann klappt's auch", sagt sie lächelnd. Die Atmosphäre ist entspannt vor der historischen Kulisse das Bauernhofmuseums Illerbeuren, bis Regisseur Richard Aigner auf die Zuschauerränge tritt und zum Probenbeginn mit fester Stimme die ersten Anweisungen gibt.

Der schwierige Job des Freilichtspiel-Regisseurs

Ein Mikrofon braucht Aigner nicht, um hunderte Menschen damit zu erreichen. Seine Erfahrung aus mehr als 40 Jahren als Theaterschauspieler macht sich hier bezahlt. Aigner muss hier Menschen aller Altersklassen und ganz unterschiedlicher schauspielerischer Vorgeschichte zusammenbringen. "Es ist eine Herausforderung", sagt er, aber "ich weiß um die Nöte und Ängste eines Schauspielers und einer Schauspielerin auf der Bühne und mit diesem Wissen versuche ich, die Leute zu motivieren, dass sie eben den Spaß an der Sache nicht verlieren". Und das scheint gut zu funktionieren.

Das Festspiel stärkt die Gemeinschaft über Illerbeuren hinaus

Rund 130 Laien aus dem Illerwinkel werfen sich beim Festspiel in teils opulente Kostüme. Insgesamt wirken mehr als 300 Ehrenamtliche bei dem Spektakel mit. Hochaktuell zeigt es, wie ein Krieg, von Herrschern losgetreten, die hilflose Bevölkerung leiden lässt. Manche Familien sind gleich mit drei Generationen dabei – wie Schwedenhauptmann Werner Bayer mit Tochter Sandra Schwarz und den Enkelkindern Loreen und Noah. "Das stärkt eigentlich den ganzen Illerwinkel, weil so viele Leute mit dabei sind, man lernt wieder neue Leute kennen, es macht Spaß, das gibt ein Wahnsinns-Gemeinschaftsgefühl", sagt Bayer.

Fast ein Leben lang dabei – bei den Festspielen

Schon zum dritten Mal dabei, wenn auch nur noch hinter den Kulissen, ist Franziska Wacker. Als langjährige stellvertretende Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal, der das Festspiel veranstaltet, hat sie sich die vergangenen 25 Jahren um die Kleiderkammer des Festspiels gekümmert. Auch das markante Festspiel-Logo hat die heute 79-Jährige gestaltet: Ein Sensenmann, der Pest und Tod symbolisiert – auf der Klinge der Sense ist das Dorf Illerbeuren zu sehen. Beim Festpiel vor 50 Jahren, 1973, spielte Franziska Wacker die Hauptrolle der Hexe Daluska.

Auch sie sieht in der heutigen Zeit eine integrative Funktion des Festspiels für die Dorfgemeinschaft. "Das ist nicht mehr so, wie vor 50 Jahren", sagt sie. Heute gebe es "Siedlungen, die kennen sich nicht mehr". Durch das Festpiel kämen "Jung und Alt" wieder zusammen, "das glaubt man nicht, was da für Kontakte wieder entstehen mit Menschen, die man vorher nicht kannte".

Vorfreude auf das Illerbeurer Festspiel

Auch Magdalena Sommer mit ihrem Ziegengespann ist guten Mutes für die Premiere. Sicher ist bei Ziege Franzi aber nichts: "Es könnte ein bisschen chaotisch werden. Aber das wird auf jeden Fall richtig cool", sagt sie. Am Samstag um 20:30 Uhr feiert das Festspiel Illerbeuren 2023 Premiere. Weitere Aufführungen gibt es bis Ende Juli immer mittwochs, freitags und samstags um 20:30 Uhr im Bauernhofmuseum Illerbeuren.