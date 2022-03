Nur 48 Stunden: So läuft die Erstaufnahme der Flüchtlinge

Gemeinden und Städte in Niederbayern haben sich mit der Einrichtung von Not- und Erstunterkünften auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet – diese werden jetzt gebraucht: Rund ein Drittel der bislang aus der Ukraine nach Deutschland geflohenen Menschen sind zunächst in Bayern untergekommen, auch in der Region.

2.800 Plätze in Erstanlaufstellen

Wie es von der Regierung von Niederbayern heißt, wurden mehr als 2.800 Plätze in Erstanlaufstellen aufgebaut. Dazu seien weitere 5.300 Plätze für mittel- oder längerfristige Aufenthalte neu geschaffen worden. Das können unter anderem Hotels oder Wohnungen sein.

In den Erstanlaufstellen kommen die Menschen an, bekommen Essen und ein Bett, bevor sie weiterreisen oder in andere Unterkünfte vermittelt werden. Die Kriegsflüchtlinge sollten nach Möglichkeit höchstens 48 Stunden in den Erstanlaufstellen bleiben, heißt es von der Bezirksregierung.

Aktuell nur 300 Menschen in Notunterkünften

Solche Erstanlaufstellen oder Notunterkünfte gibt es in jedem niederbayerischen Landkreis und in den drei kreisfreien Städten. Derzeit befinden sich laut Regierung etwas mehr als 300 Flüchtlinge in diesen Einrichtungen in Niederbayern. Die Zahl sei nur eine Momentaufnahme, die sich täglich ändere.

Landkreis Dingolfing-Landau

Im Landkreis Dingolfing-Landau wurden zwei Turnhallen, das Jugendtagungshaus sowie zwei Gebäude in Landau und zwei Gebäude in Dingolfing als reine Notunterkünfte vorbereitet. Es wurden bereits 46 Personen im Jugendtagungshaus sowie 39 Personen in der Turnhalle Höll-Ost in Dingolfing untergebracht. Laut Landratsamt sind bisher rund 350 Geflüchtete gemeldet. Aus der Bevölkerung wurden inzwischen 850 private Unterbringungsplätze angeboten.

Landkreis Landshut

Die ehemalige Happy Sports-Halle dient im Landkreis Landshut in erster Linie als Ankunftszentrum. Hier werden die geflüchteten Personen registriert und mit dem Nötigsten versorgt. Angesichts der stark steigenden Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine werde es immer wahrscheinlicher, dass dem Landkreis innerhalb kurzer Zeit eine große Anzahl von Personen zugewiesen werde, heißt es im Landratsamt. es würden bereits jetzt "alle Kapazitäten hochgefahren", um schnell reagieren zu können.

Den Angaben zufolge gibt es in Ergolding eine Notunterkunft für bis zu 420 Personen. Mit privaten Wohnungsangeboten, Anmietung dezentraler Unterkünfte und Übergangslösungen komme das Landratsamt Landshut auf insgesamt 1.400 Plätze zur Unterbringung für Kriegsflüchtlinge, heißt es.

Der Behörde zufolge sind am Montag 65 Personen am Ankunftszentrum angekommen, die hier zunächst übernachtet haben und mittlerweile privat untergekommen sind. Über das Landratsamt wurden bisher rund 300 Personen an private Wohnungsangebote vermittelt. Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge, die bereits im Landkreis Landshut Zuflucht gesucht haben, etwa bei Freunden oder Verwandten, dürfte aber deutlich höher liegen.

Landkreis Regen

Bisher wurde eine Notunterkunft in der Grundschulturnhalle in Ruhmannsfelden errichtet. Belegt werden musste die Halle noch nicht. Nahezu voll belegt sind jedoch Hotels in Langdorf und Viechtach – mit insgesamt rund 150 Personen: "In den Unterkünften werden die Menschen von den Betreibern verpflegt", so ein Sprecher des Landratsamts.

Insgesamt sind im Landkreis Regen 229 Personen registriert. Man wisse jedoch nicht, wie viele Flüchtlinge bisher in Privatunterkünften angekommen sind. "Die Flüchtlinge müssen sich nicht zwingend melden. Sie können sich auch 90 Tage ohne Meldung in Deutschland aufhalten“, so ein Landratsamts-Sprecher.

Landkreis Straubing-Bogen

Mit den Turnhallen in Mallersdorf-Pfaffenberg und in Bogen wurden im Landkreis Straubing-Bogen Notunterkünfte geschaffen, die jeweils Platz für rund 100 Personen bieten. Bisher sind über 60 Personen in der Turnhalle in Mallersdorf-Pfaffenberg untergebracht.

Insgesamt sind rund 315 Menschen im Landkreis Straubing-Bogen angekommen – die Zahl dürfte aber auch hier deutlich höher liegen, weil viele Menschen privat untergekommen sind.

Landkreis Deggendorf

Der Landkreis Deggendorf bietet Notunterkünfte in Osterhofen/Seewiesen, im Sportodrom, in Schulzentren, Turnhallen, Vereinsheimen und Hotels an. Wie es heißt, sind in diesen Unterkünften insgesamt mehr als 100 Menschen untergebracht – weitere 135 Personen sind in privaten Wohnungen untergekommen.

Stadt Passau

In der Stadt Passau sind aktuell 380 Personen mittel- und langfristig untergebracht, wie das Büro des Oberbürgermeisters am Dienstag mitteilte. Rund 170 Ukraine-Flüchtlinge seien in von der Stadt organisierten Unterkünften untergebracht, der Rest wohne bei Privatleuten oder bei anderen Hilfsorganisationen.