Nur 1.000 Dosen pro Woche: München spürt Spahns Biontech-Deckel

Moderna unter 30 Jahren nicht mehr zugelassen

Zwar sei nicht der eine oder andere Impfstoff besser oder schlechter, und die Stadt werde versuchen, mit dem Vakzin des Herstellers Moderna gegenzusteuern. Zurek verwies aber darauf, dass Moderna für Menschen unter 30 Jahren nicht zugelassen sei. Es bestehe darum die Gefahr, dass nun Leute, die gerne Biontech gehabt hätten, eine Erstimpfung mit Moderna nicht machten, so Zurek weiter.

Spahns Ministerium hatte unlängst veranlasst, dass an die Bundesländer weniger Impfstoff des Vakzins vom Hersteller Biontech ausgeliefert wird. Statt wie bisher sechs Millionen Dosen sollen es nach Spahns Worten nur noch zwei bis drei Millionen sein. Wegen der stark gestiegenen Nachfrage nach Impfungen liefe das Biontech-Lager leer, hatte Spahn erklärt.

Termine an städtischen Impfstellen bis Ende des Jahres ausgebucht

Zuvor hatte sein Ministerium auch auf die begrenzte Haltbarkeit eingelagerter Dosen des Vakzins von Moderna hingewiesen. Zahlreiche Dosen würden Anfang 2022 ablaufen, und sollten daher bald verimpft werden, hieß es aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Der teilweise Ausfall des Impfstoffs fällt in eine Zeit stark gestiegener Nachfrage. Impftermine an den städtischen Impfstellen sind aktuell bis Ende des Jahres nicht mehr zu bekommen, bestätigte Zurek dem BR. An mehreren mobilen Impfstellen ohne Termin standen hunderte Menschen stundenlange an, viele wurden wegen Überlastung der Impfstellen zurückgewiesen.