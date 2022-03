Nun doch: Heinz Glas investiert Millionen in Glasschmelzwanne

Der Glashersteller Heinz aus Kleintettau im Landkreis Kronach wollte an seinem thüringischen Standort Piesau die Glasschmelzwanne für sieben Millionen Euro reparieren. Wegen der Explosion der Energiekosten wurden das Vorhaben gestoppt. Das machte Schlagzeilen. Doch nun geht das Familienunternehmen in die finanzielle Offensive.

Wanne wird "in heißem Zustand" repariert

Trotz der gestiegenen Energiekosten infolge des Ukraine-Krieges wird der Glashersteller einen zweistelligen Millionenbetrag in seinem Standort in Piesau, einem Ortsteil der Stadt Neuhaus am Rennweg im thüringischen Landkreis Sonneberg, stecken. Mit dem Geld soll die Glasschmelzwanne bei laufendem Betrieb, also "in heißem Zustand", repariert und anschließend die komplette Glasschmelztechnologie von fossilem Gas auf CO2-freien Strom umgerüstet werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die geplante Investition sei ein starkes Bekenntnis zum Standort Piesau, heißt es in der Mitteilung weiter. Allerdings sei die Millionen-Investition ohne Förderung nicht möglich.

Investieren, um Kunden weiter beliefern zu können

Für Reparatur und Umstellung auf CO2-freien Strom hat sich das Unternehmen entschieden, "damit wir unsere Kunden ohne größere Unterbrechungen weiter beliefern können." Heinz Glas produziert hochwertige Glasflakons für die Parfüm- und Kosmetikindustrie.