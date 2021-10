"Null Verständnis": Breitner kritisiert Kimmich in Impfdebatte

Der ehemalige Nationalspieler Paul Breitner positioniert sich in der Debatte um FC Bayern-Star Joshua Kimmich klar. Er halte es da wie FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, so Breitner. Sich nicht impfen zu lassen, sei "potenzielle vorsätzliche Körperverletzung".

"Ich brauche mit niemandem darüber zu diskutieren, ob er sich impfen lassen soll oder nicht", sagte Breitner am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. "Für mich gibt es nur die Richtung, sich impfen zu lassen. Und da geht es nicht um eine Vorbildfunktion, sondern es geht um den Einzelnen. Wenn er sich dagegen entscheidet, dann habe ich null Verständnis dafür."

Breitner würde Kimmich vom Training ausschließen

Kimmich hatte vergangene Woche seine Angst vor möglichen Impfschäden geäußert. Vier weitere Spieler des FC Bayern sind ebenfalls noch nicht gegen Corona geimpft. In einem körpernahen Sport wie Fußball sei eine Impfung der gesamten Mannschaft aber unverzichtbar, so Breitner. Wenn er beim FC Bayern noch verantwortlich wäre, gäbe es einen anderen Umgang mit ungeimpften Spielern. "Diese fünf hätten bei mir nicht gespielt und nicht mal mit uns trainiert", sagte er. "Ich hätte gesagt, Leute, Auf Wiederschauen, da hinten könnt ihr den Berg rauf und runter laufen, aber hier nicht. Das geht nicht."

2G-Regel an Breitners "Tafel" in München

Er selbst sei bereits seit über sechs Monaten doppelt gegen das Coronavirus geimpft, berichtete Breitner in der Sendung. Sobald es der Hausarzt empfiehlt, will der 70-Jährige sich auch ein drittes Mal impfen lassen. Breitner erzählte auch von seinem Engagement an der "Münchner Tafel" am Johannisplatz. Dort gilt ab 8. November die "2G-Regelung". Das heißt, künftig darf man nur Lebensmittel abholen, wenn man geimpft oder genesen ist. Die ehrenamtlichen Helfer hätten sich gemeinsam für diese strenge Regelung entschieden, so Breitner. "Wir setzen ein Zeichen und sagen impfen, impfen, impfen." Für ungeimpfte Bedürftige habe er extra einen Impfbus der Malteser organisiert und das Angebot sei gut angenommen worden.

Grünen-Politikerin Jamila Schäfer gegen moralischen Druck

Am "Sonntags-Stammtisch" war auch die Grünen-Bundestagsabgeordnete Jamila Schäfer zu Gast. Sie ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Grünen und an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Ihrer Meinung nach zeigt die Debatte um Joshua Kimmich, dass noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Sie selbst würde dem Bayernspieler empfehlen, sich impfen zu lassen. "Die Frage ist nicht, werde ich gar nicht mit dem Virus in Kontakt kommen oder lasse ich mich impfen. Sondern: Werde ich umgeimpft oder geimpft mit dem Virus in Kontakt kommen", erklärte Schäfer. Daher sei die Impfung so wichtig. Man dürfe jetzt aber nicht Einzelpersonen an den Pranger stellen und moralischen Druck ausüben. Das fördere nur Misstrauen. Vielmehr gehe es um Aufklärung und niedrigschwellige Impfangebote.

Kimmich-Debatte mit politischer Dimension

Die Debatte um Joshua Kimmich hat bereits vielfache Reaktionen auch aus der Politik hervor gerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntags-Zeitung", sie hoffe, dass Kimmich seine Entscheidung nochmals überdenkt. AfD-Politikerin Alice Weidel dagegen stellte sich hinter den Fußballer.

Politikwissenschaftlerin Ursula Münch mahnte in der Sendung vor einer Überhöhung der Debatte um einen einzelnen Fußballer. "Man muss nicht über jedes Stöckchen springen", meinte sie. "Zunächst einmal ist er Fußballspieler und hat eine Entscheidung getroffen, die man selber nicht gut heißt. Aber man sollte ihn auch nicht überhöhen, er ist nicht Deutschlands oberster Virologe."

Verkehrswissenschaftler und FC Bayern-Fan Klaus Bogenberger stellte in der Runde die Frage, ob jemand Joshua Kimmich mit dieser Debatte vielleicht gezielt schaden möchte. "Bis zum letzten Wochenende war Joshua Kimmich quasi Deutschlands Musterprofi", so Bogenberger. "Da fragt man sich schon, ist da vielleicht ein ehemaliger Berater enttäuscht."

Paul Breitner meinte dazu aber, dass so ein Thema nie in der Kabine bleibt und unweigerlich an die Öffentlichkeit dringt.