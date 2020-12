Null Laubholzbock - Quarantäne-Zone Feldkirchen war erfolgreich

Quarantäne-Maßnahmen können hilfreich sein, nicht nur bei Viren auch bei Käfern. Der Kampf in Feldkirchen dauerte lang: doch seit vier Jahren gibt es in der Quarantäne-Zone keine Spur des asiatischen Laubholzbockkäfers mehr.

Sogar Spürhunde suchten nach dem gefährlichen Käfer

Gesucht wurde nach dem Schädling mit Pheromonfallen, mit Baumkletterern und mit speziell trainierten Spürhunden, die das Insekt erschnüffeln können. Die Ergebnisse sind so gut, dass das Landesamt für Landwirtschaft die Quarantäne-Zone zum 1. Januar 2021 aufheben könnte.

Geklappt hat das mit der Quarantäne auch in Neubiberg. Dort konnte vor gut einem Jahr die Quarantäne-Zone aufgehoben werden.

Weitere Gebiete in Murnau und Miesbach

In Murnau sieht es offenbar derzeit ähnlich gut aus, keine Käferfunde, von Baumbefall ganz zu schweigen. Das bedeutet auch, dass in beiden Gebieten keine Bäume mehr gefällt werden müssen. Noch nicht ganz so gut sieht es derzeit in Miesbach aus, dort wurde noch Ende September festgestellt, dass der Käfer gerade dabei war, sich kräftig zu vermehren.

Hier müssen in den nächsten Jahren Laubbaumkronen weiter intensiv untersucht werden. Und auch die Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, wachsam zu bleiben und Schnittgut zu speziellen Sammelplätzen zu bringen.