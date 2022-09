Artikel mit Audio-Inhalten

Null Konkurrenz bei Landratswahl Kronach: Amtsinhaber zu populär

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Klaus Löffler (CSU) am Sonntag nach der Landratswahl in seinem Amt bestätigt. Gegenkandidaten gibt es keine. Das liege auch an der Popularität des Amtsinhabers, teilt beispielsweise die SPD mit.