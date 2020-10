Null-Euro-Ticket in Aschaffenburg: Pilotprojekt beendet

Mehr Menschen zum Bus fahren bewegen und so eine bessere Luftqualität erreichen: Das war das Ziel des Null-Euro-Tickets in Aschaffenburg. Seit dem 1. Dezember 2018 war das Busfahren an Samstagen innerhalb der Stadtgrenzen Aschaffenburgs kostenlos. Das Pilotprojekt ist nun beendet. Der Werksenat entscheidet am Donnerstagabend, wie es mit dem Projekt weitergehen soll. Die Erwartungen an das Null-Euro-Ticket wurden nur teilweise erfüllt. Bereits die Bilanz nach einem Jahr war ernüchternd.

Erwartungen an Null-Euro-Ticket nur teilweise erfüllt

Zwar sind im Schnitt 30 Prozent mehr Menschen samstags Bus gefahren. Die ersehnte Verkehrswende kam aber nicht. Stadtwerke-Chef Dieter Gerlach sagt: "Die Parkhäuser sind nach wie vor voll besetzt gewesen an Samstagen, das heißt, dass wir in Sachen bessere Luftqualität nichts erreicht haben." Außerdem seien viele Fußgänger und Radfahrer am Samstag auf den Bus umgestiegen. Das sei nicht Sinn und Zweck des Projekts gewesen. Zudem habe man einen Teil der regelmäßigen ÖPNV-Nutzer verloren. Der Verkauf von Wochen- und Monatskarten sei zurückgegangen.

Ticket soll einen statt null Euro kosten

Von Seiten der Stadt ist geplant, das Null-Euro-Ticket an Samstagen in ein Ein-Euro-Ticket an Samstagen und Sonntagen umzuwandeln. So steht es in der Beschlussvorlage. "Unser Vorschlag beruht auf dem Ergebnis einer repräsentativen Befragung, die wir über mehrere Samstage verteilt durchgeführt haben", so Dieter Gerlach. Gut 80 Prozent der Befragten gab demnach an, dass ihnen die Busfahrt einen Euro wert sei.

SPD will kostenlosen ÖPNV beibehalten

Die SPD beantragt hingegen, den kostenlosen ÖPNV weiterzuführen – nicht nur an Samstagen, sondern auch an Sonn- und Feiertagen. Einzelhandel und Marktbetreiber seien gestärkt und die Mobilität für Familien und ältere Menschen erhöht worden. In ihrem Antrag heißt es:"Die SPD strebt langfristig den kostenfreien ÖPNV in Aschaffenburg an." Die Jungen Liberalen hingegen kritisieren sowohl das Null-Euro-, als auch das Ein-Euro-Ticket-System innerhalb der Stadtgrenzen. Für Menschen aus dem Landkreis sei es aktuell attraktiver die Fahrt in die Stadt mit dem Auto zurückzulegen.

Michael Kahl, Kreisvorsitzender des Handelsverbands Bayern, äußert sich verhalten. "Für uns sind nach wie vor volle Parkhäuser natürlich kein Gegenargument für den kostenlosen ÖPNV. Der Handel ist froh, wenn die Parkhäuser voll sind und zusätzlich Menschen mit den Bussen in die Stadt kommen." Um Menschen für den ÖPNV zu gewinnen, müsse dessen Preisstruktur in erster Linie einfach sein.