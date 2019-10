Nützt Reichen, schadet der Umwelt? Kritik an Dienstwagenprivileg

Wer von seinem Arbeitgeber einen Dienstwagen bekommt, hat in der Regel die Flatrate fürs Autofahren. Sprit und Auto kostenfrei, der geldwerte Vorteil dabei nur niedrig pauschal besteuert. Monatlich ist ein Prozent des Listenpreises für das Auto zu versteuern. Die Firma kann die Kosten für Fahrzeug und Treibstoff von der Steuer absetzen. In Bayern werden 70,9 Prozent der neuen Pkw auf ein Unternehmen zugelassen – deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt, der bei 63,6 Prozent liegt (Zahlen von 2018, Quelle: Kraftfahrtbundesamt). Wie viele dieser Firmenwagen auch privat genutzt werden, ist statistisch nicht erfasst.

Große und teure Autos sind häufig Dienstwagen

Besonders häufig sind große und teure Autos als Firmenwagen unterwegs. Unter den neuen Pkw der Oberklasse wurden zuletzt deutschlandweit 85,7 Prozent auf Firmen zugelassen, bei Kleinwagen waren es nur 56,1 Prozent (Quelle: Kraftfahrtbundesamt, Neuzulassungen 2018). Weil so viele neue Autos gewerblich zugelassen werden, prägen ehemalige Dienstwagen den Pkw-Bestand in Deutschland. Nach einer Zeit von 2,5 bis drei Jahren werden sie in der Regel ausgetauscht und gehen in den Gebrauchtwagenmarkt.

Fiskus subventioniert Dienstwagen mit über drei Milliarden

Das Umweltbundesamt beziffert die Kosten des Dienstwagenprivilegs für den Fiskus auf mindestens 3,1 Milliarden Euro - und sieht es als umweltschädliche Subvention, die abgeschafft werden müsste. Auch Karen Pittel vom Münchner ifo Institut für Wirtschaftsforschung nennt die steuerliche Bevorzugung privat genutzter Dienstwagen "grundlegend problematisch": Einerseits wegen der Umweltwirkung und des Anreizes, viel zu Fahren. Zum anderen wegen der Bevorzugung der häufig besserverdienenden Dienstwagenfahrer gegenüber den restlichen Steuerzahlern.

"Der Anteil der Dienstwagen an der Bevölkerung steigt mit dem Einkommen. In der Hinsicht haben Sie dann mehr Vorteile bei denen, die mehr verdienen." Karen Pittel, ifo-Institut

Bundesregierung tastet Dienstwagenprivileg nicht an

Die Wirtschaftsprofessorin kritisiert, dass auch die Klimastrategie der Bundesregierung nicht vorsieht, das Dienstwagenprivileg anzutasten – sondern ihm lediglich "ein ökologisches Mäntelchen umhängt", indem Elektro-Dienstwagen noch stärker begünstigt werden als die anderen.

Dabei steht das Dienstwagenprivileg schon lange in der Kritik, nicht nur von Umweltschützern. Bereits im Jahr 2011 hatte etwa der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung die Abschaffung empfohlen. Trotzdem haben die Bundesregierungen seither diese Besserstellung von Dienstwagennutzern stets beibehalten.

Staatsgelder versus Umweltschutz: Umweltschädliche Subventionen

In Deutschland gibt der Staat Milliarden auf umweltschädliche Art und Weise aus. Das Umweltbundesamt hat insgesamt über 57 Milliarden Euro jährlich an umweltschädlichen Subventionen gezählt. Etwa im Verkehrsbereich, oder auch in der Landwirtschaft.

Im Verkehrsbereich wird für die umweltschädlichste Art sich fortzubewegen keine Mehrwertsteuer fällig: Internationale Flüge sind davon befreit. Hier verzichtet der deutsche Staat auf 4,8 Milliarden Euro, rechnet das Umweltbundesamt (UBA) in seinem Bericht "Umweltschädliche Subventionen in Deutschland" vor. Alle Zahlen darin beziehen sich auf das Jahr 2012, aktuellere liegen nicht vor, die Höhe der Subventionen dürfte seither aber noch gestiegen sein.

Steuerfreier Flugzeugtreibstoff: 7,1 Milliarden Euro entgehen dem Fiskus

Auch die Tatsache, dass die Kerosinsteuer in Deutschland nicht erhoben wird, wirkt als umweltschädliche Subvention. Das UBA geht von einem Wert von gut 7 Milliarden Euro pro Jahr aus.

Immerhin: Für den Flugverkehr innerhalb der EU gibt es einen Emissionshandel, allerdings mit mäßigen Preisen in der Größenordnung von 25 Euro für die Tonne CO2. 180 Euro pro Tonne müssten es sein, wenn der angerichtete Umweltschaden durch das Treibhausgas in Rechnung gestellt würde, kalkuliert das Umweltbundesamt.

Billiger Diesel auf Kosten des Staates

Umweltschädliche Subventionen gibt es auch im Autoverkehr - die Verbilligung von Dieseltreibstoff gegenüber Benzin schlägt mit 7,4 Milliarden Euro jährlich zu Buche. Die steuerliche Begünstigung privat genutzter Dienstwagen mit 3,1 Milliarden. Die Klimastrategie der Bundesregierung lässt all diese Vergünstigungen unangetastet.

Landwirtschaft: Fördergeld wird pro Hektar verteilt

In der Landwirtschaft stammt der Großteil der Subventionen von der Europäischen Union. Ein Großteil des EU-Fördergeldes wird pro Hektar verteilt - gut für Landwirte, die große Flächen mit wenig Aufwand bewirtschaften. Über die Gemeinsame Agrarpolitik der EU fließen jährlich im Durchschnitt 6,87 Milliarden Euro an deutsche Landwirte. Davon sind 4,85 Milliarden Euro reine Einkommensbeihilfen (Quelle: Bundesamt für Naturschutz). Wer die bekommen will, muss zwar gewisse Umweltauflagen einhalten. Die könnten nach Ansicht des Umweltbundesamts aber durchaus strenger sein. Ähnlich argumentiert der Bund Naturschutz.

"Wir wünschen uns, dass die EU hier klare Mindeststandards vorlegt: Verbindlicher Grünlandschutz, zehn Prozent Biotopflächen, Maßnahmen gegen Monokulturen. Damit die Landwirtschaft eben nicht einen Wettbewerb nach unten hat mit den Umweltvorgaben, sondern dass wir mehr für die Natur erreichen können." Marion Ruppaner, Bund Naturschutz

Der Bauernverband verweist unterdessen darauf, dass Landwirte eben auf dem Markt bestehen müssen.

"Der Landwirt muss ja was verdienen. Am Ende wird er schauen: Kann ich davon leben über Markterlöse, und Honorierung von Gemeinwohlleistungen." Matthias Borst, Bayerischer Bauernverband

In Zahlen lässt sich der Anteil umweltschädlicher Subventionen an den EU-Einkommensbeihilfen jedenfalls nicht ausdrücken, so das Umweltbundesamt.

Fleischkonsum wird durch niedrige Steuer gefördert

Anders sieht es bei der Mehrwertsteuer aus. Klimaforscher empfehlen weniger Fleischkonsum, denn die Tierhaltung ist eine große Quelle von Treibhausgasen. Sie wird jedoch durch den verminderten Mehrwertsteuersatz auf Milch- und Fleischprodukte begünstigt: 7 statt 19 Prozent. Das kostet laut Umweltbundesamt 5,2 Milliarden Euro jährlich.

Eine Diskussion um eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte wurde im August tatsächlich geführt – Agrarpolitiker mehrerer Parteien sprachen sich dafür aus. Die Bundesregierung hat diese Idee jedoch nicht aufgegriffen.