Nürnbergs OB König: Gemeinsam können wir die Krise meistern

Er freue sich auf die nächsten sechs Jahre gemeinsamer Arbeit im Rat der Stadt, sagte er – und forderte die Stadträtinnen und Stadträte auf: "Lassen Sie uns stets im offenen und konstruktiven Austausch bleiben. So wird es uns gelingen, alle Krisen zu meistern und Gutes für diese Stadt zu schaffen."

Maly: "Nürnberg bleibt meine Stadt"

Zuvor hatte Königs Vorgänger, der SPD-Politiker Ulrich Maly, ein kurzes Grußwort gesprochen. Er sagte, dass die Corona-Krise eine kleine "Stunde Null" sei, die dem neuen Stadtrat die Chance gebe, manch alten Zopf abzuschneiden. "Nürnberg bleibt meine Stadt. Und das ist der einzige Wunsch, den ich heute äußere: Macht das Beste draus und passt mir gut auf sie auf."

Schwere Kette, schweres Amt

Nach Königs Vereidigung reichte Maly seinem Nachfolger die goldene Amtskette weiter, ein gewichtiges Stück. "Es ist nicht nur eine schwere Kette, es ist auch ein schweres Amt", sagte König. "Ich gehe das mit Demut aber auch mit viel Freude an.“ Seine Amtszeit werde vor allem von der Corona-Krise geprägt sein, die bereits jetzt ein großes Loch in die Haushaltskasse gerissen hat.

Millionenschwerer Klimafonds geplant

In seiner Grundsatzrede betonte König, dass schwere Entscheidungen auf die Stadt zukommen werden. Investitionen sollen dennoch vor allem in die Bereiche Klima, Wohnen, Bildung, Kultur, ÖPNV und den Unterhalt von Straßen und Brücken fließen. Allein für Klimaschutzprojekte sollen über einen Klimafonds rund 120 Millionen Euro in den nächsten sechs Jahren investiert werden. König versprach, dass die Nürnberger Stadtverwaltung 2030 klimaneutral sein werde.

Neues Direktorium

Der neue Oberbürgermeister kündigte zudem eine konsequente Digitalisierung an. Ziel müsse sein, dass die Verwaltung zum Bürger komme. Und nicht der Bürger zur Verwaltung. Dazu werde ein eigenes Direktorium an der Stadtspitze geschaffen, das sich auch um Bürgerservice und Recht kümmere.

Vogel ist dritter Bürgermeister

Bei der konstituierenden Sitzung wurden zudem die beiden Vertreter Königs gewählt. Die bisherige Kulturreferentin Julia Lehner (CSU) wird 2. Bürgermeisterin. Als Kulturbürgermeisterin soll sie unter anderem den Bewerbungsprozess Nürnbergs zur Kulturhauptstadt 2025 voranbringen. Der SPD-Politiker Christian Vogel, der bisher das Amt des zweiten Rathaus-Chefs innehatte, wird nun dritter Bürgermeister. Er kümmert sich unter anderem weiterhin um den geplanten Ausbau des Frankenschnellwegs und die Sanierung des Volksbads.