Nürnbergs OB erwägt Klassik Open Air im Fußballstadion

Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass das beliebte Klassik Open Air in Nürnberg in diesem Jahr erneut ausfällt. Doch nun gibt es offenbar Hoffnung. Marcus König, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, will die Konzerte des Klassik Open Airs ins Fußballstadion verlegen.

"Kultur und Sport nicht auseinanderdividieren"

Sport und Kultur dürften nicht auseinanderdividiert werden, sagte der CSU-Politiker dem Bayerischen Rundfunk mit Verweis auf die von der Staatsregierung angekündigte Möglichkeit, bald wieder Fußballveranstaltungen mit 20.000 Zuschauern zuzulassen. "Ich bin sehr erfinderisch. Dann verlegen wir das Klassik-Open-Air gerne ins Fußballstadion, weil wenn Fußballspiele stattfinden dürfen mit Zuschauern, kann auch ein Klassik-Open-Air stattfinden mit Zuschauern", so König.

Zuvor hatte die Stadt das Klassik Open Air abgesagt, weil nach den Vorgaben der Staatsregierung nur maximal 2.000 Zuschauer in den Luitpoldhain gedurft hätten. Die Stadt hätte die Veranstaltung Königs Worten zufolge gerne auch mit 8.000 Besuchern durchgeführt – das sei laut Staatsregierung aber nicht möglich gewesen.

Absage des Klassik Open Air sorgte für Unmut

Schriftliche Informationen habe die Stadt auch zu den Sportveranstaltungen noch nicht vorliegen. Man sei aber optimistisch, auf Grundlage dieser Regeln dann auch Kultur im Stadion zu ermöglichen. "Wenn wir es aber schriftlich haben, dann glaube ich, ist es uns möglich. Und wir planen dahin, dass wir vielleicht das eine oder andere möglich machen können, auch im Stadion Kultur stattfinden zu lassen", sagt Oberbürgermeister König.

Die Vorstände zweier Nürnberger Orchester, die sich aus rund zehn Personen zusammensetzen, waren nach der Absage der Klassik Open Air-Konzerte in Nürnberg stocksauer. In einem offenen Brief, den sie neben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch an Kulturminister Bernd Sibler (CSU) adressiert haben, drückten die Orchestervorstände ihr "absolutes Unverständnis" darüber aus, dass die Konzerte nicht stattfinden dürfen. Nun gibt es offenbar einen Hoffnungsschimmer.