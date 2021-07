Nürnbergs OB: "Bitte lassen Sie sich impfen!"

Ziel der neuen Aufklärungskampagne der Stadt Nürnberg Ziel ist es, die Impfbereitschaft der Menschen zu erhöhen, teilt die Stadt mit. Die Flugblätter sollen von mehrsprachigen medizinischen Fachkräften und "Vertrauenspersonen" vor Impfaktionen in besonders betroffenen Stadtteilen ausgegeben werden. So sollen Sprachbarrieren überwunden, Fragen geklärt und Falschinformationen ausgeräumt werden.

Nürnbergs OB bereits geimpft

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) begrüßte das Angebot. Es solle helfen, Ängste zu nehmen und ins Gespräch zu kommen. Er selbst habe sich mit Johnson und Johnson impfen lassen und habe die Impfung sehr gut vertragen. "Bitte, lassen Sie sich auch impfen. Sie schützen dadurch sich und Ihre Angehörigen und Freunde", so König laut Mitteilung.

Flugblätter unter anderem in Türkisch und Polnisch

Zu den Sprachen, in denen die Flugblätter erscheinen, zählen neben Türkisch, Polnisch oder Griechisch auch Arabisch, Paschto oder Kurdisch. Die Auswahl erfolgte nach den zehn häufigsten Herkunftsländern der Nürnbergerinnen und Nürnberger mit Migrationshintergrund sowie nach den Sprachen, die in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete gesprochen werden.

Aktuelle Corona-Zahlen aus Nürnberg

In Nürnberg sind bislang 469.341 Impfdosen verabreicht worden. Vollständig geimpft sind laut Angaben der Stadt mittlerweile 201.453 Nürnbergerinnen und Nürnberger. Derzeit liegen zwölf Covid-19 Patienten auf Intensivstationen in Nürnberger Krankenhäusern, zehn an Corona erkrankte Personen befinden sich auf Normalstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute bei 10,6. Nach Angaben der Stadt haben sich seit Pandemiebeginn 34.689 Nürnbergerinnen und Nürnberger mit dem Virus infiziert, 963 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben.