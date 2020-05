Nürnbergs neuer OB König: TU soll trotz Krise kommen

Trotz der Corona-Krise will der neue Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) an den Plänen für die Technische Universität in seiner Stadt festhalten. Natürlich müsse man die auf die Kassenlage schauen und prüfen, ob das Projekt noch finanzierbar sei, sagte König der radioWelt auf Bayern 2. "Die Technische Universität ist eine bayerische Initiative. Sie wird nachhaltig unsere Stadt positiv beeinflussen."

Der CSU-Politiker betonte: "Ich halte dran fest." Und er sei sich sicher, dass auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) daran festhalten werde: "Die Technische Universität nach Nürnberg zu holen und zu gründen, wird für die Stadt das Konjunkturprogramm nach Corona werden."

180 Millionen Euro fehlen

Nach Königs Einschätzung beeinflusst die Corona-Krise mit ihren Steuerausfällen den Nürnberger Haushalt nachhaltig: "Die ersten Hochrechnungen sind schon beängstigend. Durch diese Corona-Krise fehlen uns circa 180 Millionen Euro in diesem Jahr in dem Haushalt." Der neue Oberbürgermeister, der heute vereidigt wird, fügte hinzu: "Das wird uns länger beschäftigen. Das wird nicht nur in diesem oder im nächsten Haushalt spürbar sein." Er glaube sogar, dass der Rückgang der Einnahmen die ganze Ratsperiode anhalten werde.

Sparprogramm angesagt

Der CSU-Politiker rechnet damit, dass manche Vorhaben zunächst nicht verwirklicht werden können: "Jetzt geht es auch darum, dass wir manche Projekte vielleicht schieben müssen und nicht mehr nur verteilen, sondern das Geld zusammenhalten müssen. Es wird eine neue Zeit geben, und auch die müssen wir gemeinsam gestalten."