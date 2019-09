Nürnbergs Energiesparkonzept für städtische Bauten

Bis 2025 will die Stadt Nürnberg eine zukunftsfähiges Energiekonzept für ihre städtischen Gebäude vorlegen. Wichtige Punkte sind dabei die automatisierte Datenerfassung und das Controlling der Energie- und Wasserverbräuche.

1.900 Gebäude in städtischer Hand

Die Ziele des städtischen Energiekonzeptes sind klar: Reduzierung und Optimierung des Energie- und Wasserverbrauchs, Senkung der Schadstoffemissionen, Ausbau des Anteils regenerativer Energieformen. Betreut werden durch das Hochbauamt rund 1.900 städtische Gebäude mit einer Grundfläche von rund 1,53 Millionen Quadratmetern. Dazu zählen jedoch auch die Straßenbeleuchtung oder der Abfallwirtschaftsbetrieb. Während im Jahr 2000 die Kosten für Strom, Wärme und Wasser rund 24 Mio. Euro betrugen, haben sich diese auf 36,9 Mio. Euro im Jahr 2018 erhöht. Das liegt aber vor allem daran, dass die städtischen Flächen in dieser Zeit um 33 Prozent angewachsen sind, so die Stadt als Begründung. Hier fällt zum Beispiel auch der Aufbau von Flüchtlingsunterkünften vor vier Jahren darunter.

Strom hat dabei den größten Anteil an den Kosten. Der CO2-Ausstoß der städtischen Gebäude lag insgesamt bei 64.500 Tonnen und ist damit in den letzten 18 Jahren um 48 Prozent gesunken. Bereits 1997 wurde vom Nürnberger Stadtrat der Aufbau und 1999 der weitere Ausbau eines Energiemanagements bei der Stadt Nürnberg beschlossen.

Strom-, Wärme- und Wasserverbrauch sinkt

Insgesamt zieht das Hochbauamt, das für alle städtischen Gebäude zuständig ist, eine positive Bilanz. Trotz des Flächenzuwachses konnte eine Reduzierung des Verbrauchs im Vergleich zum Jahr 2000 um 25 Prozent erreicht werden. Dabei war mit rund 40 Prozent Erdgas immer noch der zweitwichtigste Energieträger, der wichtigste ist mit 59 Prozent die Fernwärme. Stark gesunken ist in diesem Zeitraum auch der Verbrauch von Wasser, nämlich um 53 Prozent. In diesem Bereich haben die Schulen, der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR), die Stadtentwässerung und Umweltanalytik (SUN), das NürnbergBad (NüBad) und das NürnbergStift (NüSt) den größten Anteil an den Einsparerfolgen.

Erneuerbare Energien sind eher rar

Der Einsatz von erneuerbaren Energien aus stadteigenen Betrieben ist noch immer eher bescheiden: rund 0,6 Prozent betrug er im Jahr 2018. Der Anteil des regenerativ eigenerzeugten Stroms am Gesamtstromverbrauch beträgt insgesamt 17 Prozent. Der Anteil regenerativ erzeugter Wärme am gesamten Wärmeverbrauch beträgt 2018 rund 18 Prozent.

Bessere Überwachung angepeilt

Verbraucht eine Immobilie mehr als 30.000 Euro an jährlichen Energie- und Wasserkosten, so wird es, nach dem Energiecontrolling-Konzepts der Stadt, an ein Datenerfassungssystem angeschlossen, um kontinuierlich die Daten erfassen zu können. Von den rund 120 Objekten, auf die dieses Kriterium zutrifft, sind gegenwärtig 45 Objekte bereits damit ausgestattet. So wurde im Gebäude des Jugendamtes in der Dietzstraße ein hoher Wasserverbrauch festgestellt und zwar 100 Liter pro Stunde, auch in der Nacht. Eine Überprüfung zeigte, dass eine Dosieranlage der ehemaligen Kantine permanent Wasser zog. Der Wasserverbrauch konnte reduziert werden.

Mit rund 10.000 Quadratmetern Grundfläche und über 100 kWh pro Quadratmeter Heizenergieverbrauch wurde die Sperberschule als weiteres Projekt für eine umfassende Schwachstellenanalyse mit Sanierungskonzept ausgewählt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen reichten vom Austausch alter Thermostatventile, dem Einbau neuer Fenster bis zur Dämmung bisher ungedämmter oberster Geschossdecken und der Fassade der Turnhalle aus den 1950er Jahren. Die Modernisierungsmaßnahmen werden nun nach und nach umgesetzt.

Sparen und bei Neubauten energieeffizient planen

Seit 2007 gelten vom Bau- und Vergabeausschuss beschlossene energetische Standards. Sie müssen in Neubauten umgesetzt werden, um von Anfang an den Energieverbrauch niedrig zu halten. Zeitgleich konnte die Stadt seit dem Jahr 2000 durch Optimierung von bestehenden Verträgen noch einmal mehr als sieben Millionen Euro einsparen.